Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố ở TP.HCM

Nhóm đối tượng ra tay cướp giật tài sản của người đi đường ở TP.HCM đã bị công an bắt giữ sau hơn 1 tuần bí mật theo dõi.

Ngày 9/10, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1985, quê Nghệ An, tạm trú phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Xuân Quyết (SN 1977, ngụ xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Cướp giật tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 30/9, Công an xã Phú Giáo nhận được tin báo của ông Cao Hồng Ngân (SN 1967, ngụ TP.HCM), về việc bị hai đối tượng đi xe máy hiệu Exciter cướp giật sợi dây chuyền vàng 1,3 lượng, trị giá 100 triệu đồng trên đoạn đường ĐT.741 thuộc ấp Bàu Trư.

Đối tượng chạy xe máy trên đường rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Trinh sát bí mật theo dõi suốt hơn 1 tuần, cả ngày và đêm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng gây án. Tuy nhiên, việc truy bắt gặp khó khăn do đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn và sử dụng biển số xe giả để đánh lạc hướng điều tra.

Với quyết tâm truy bắt bằng được, lực lượng cảnh sát đã nỗ lực truy xét và bắt được hai đối tượng kể trên.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Xuân Quyết khai có 5 tiền án, gồm 1 tiền án về tội "Cướp tài sản", 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đây là đối tượng có nhân thân xấu, từng nhiều lần chấp hành án phạt tù nhưng vẫn tái phạm.