Phạt người đàn ông tổ chức giải trái phép, quảng cáo trang web cá độ

Người đàn ông đứng ra tổ chức giải bóng đá S7 miền Trung trái phép rồi quảng cáo cho website cá cược bóng đá, bị cơ quan công an xử phạt 9 triệu đồng.

Ngày 10/11, theo thông tin từ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.Q. (trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi tổ chức giải bóng đá quần chúng (giải bóng đá phủi) không xin phép và tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

Theo đó, L.V.Q. là người đứng ra tổ chức giải bóng đá vô địch S7 miền Trung lần II-Demnaylive Cup 2024 tại sân bóng Thủy Lợi - Hội An (Quảng Nam) với sự tham gia của 8 đội bóng, nhưng không báo cáo bằng văn bản với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan công an làm việc với LV.Q. Ảnh: Công an cung cấp.

Đây là hành vi vi phạm các quy định về tổ chức giải thể thao quần chúng, vi phạm Điểm c, Khoản 2, Điều 14, Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

L.V.Q. còn có hành vi quảng cáo cho Demnaylive - trang website cung cấp các dịch vụ cá cược bóng đá chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam trên trang fanpage “Truyền lửa bóng đá”.

Đây là hành vi tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, vi phạm Điểm e, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022.

Làm việc với cơ quan công an, L.V.Q. thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, sau khi củng cố hồ sơ, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.V.Q. tổng số tiền 9 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm nêu trên.