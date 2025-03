Phiên đấu giá tác phẩm Ghibli lớn nhất từ trước đến nay

Phiên đấu giá lần này sẽ giới thiệu nhiều tác phẩm hiếm từ Studio Ghibli, bao gồm một "cel" (một tấm giấy bóng trong suốt dùng để vẽ hoặc tô màu các đối tượng trong quy trình sản xuất hoạt hình vẽ tay truyền thống) sản xuất hiếm kèm phông nền mẫu chính phim Kiki’s Delivery Service (Dịch vụ giao hàng của Kiki), khắc họa cảnh nhân vật Kiki nhìn vào lò nướng của khách hàng; một cel sản xuất được bảo quản hoàn hảo từ phim My Neighbor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro), ghi lại khoảnh khắc Catbus lao nhanh trên mái nhà; cùng một thiết lập cảnh ấn tượng trong Grave of the Fireflies (Mộ đom đóm), thể hiện chiều sâu cảm xúc của bộ phim.