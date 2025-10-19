Phú Quốc lọt top điểm đến mùa mưa hàng đầu Đông Nam Á

Theo tạp chí Channel News Asia, Phú Quốc là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á vào mùa mưa, nơi du khách có thể chậm rãi cảm nhận vẻ đẹp một cách trọn vẹn nhất.

Du khách có thể khám phá Hòn Rỏi choang sơ được bao phủ bởi cánh rừng xanh mát, biển trong veo nhìn rõ đáy với những rạn san hô tuyệt đẹp. Ảnh: Vinh Gấu.

Mùa mưa ở Phú Quốc (từ tháng 5 đến tháng 10) không khiến hòn đảo lớn nhất Việt Nam trở nên ảm đạm. Trái lại, đây chính là thời điểm thiên nhiên khoe sắc rực rỡ nhất: rừng nhiệt đới xanh ngát, thác nước cuộn trào, không khí trong lành, và đặc biệt là ít du khách hơn - một đặc quyền hiếm có trong thời buổi du lịch đông đúc quanh năm.

Theo tạp chí Channel News Asia (CNA) của Singapore, Phú Quốc là một trong những điểm đến nổi bật của Đông Nam Á vào mùa thấp điểm cuối năm, nơi du khách có thể chậm lại, tận hưởng vẻ đẹp nhiệt đới một cách trọn vẹn.

"Phú Quốc thực sự lột xác trong mùa mưa. Hòn đảo trở thành một thiên đường xanh mát", ông Sriram Kailasam, Tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng Regent Phú Quốc, chia sẻ. Kailasam cho rằng đây là thời điểm hoàn hảo cho những ai muốn tìm về thiên nhiên, tách mình khỏi đám đông.

Khi cơn mưa rào đổ xuống, Phú Quốc như bừng tỉnh, khoác lên mình chiếc áo xanh mướt. Các thác nước Suối Tranh và Suối Đá Bàn trở nên hùng vĩ, nước đổ xuống tung bọt trắng xóa giữa nền xanh của cây rừng và mây mù bảng lảng.

Suối Đá Bàn Phú Quốc vào mùa mưa. Ảnh: Phu Quoc Sense Travel.

Du khách có thể tham gia tour trekking thác nước với hành trình có hướng dẫn viên riêng, bữa trưa BBQ bên thác và xe đưa đón tận nơi.

Nếu yêu thích những trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, du khách có thể chèo kayak trên những con rạch len lỏi giữa cánh rừng ngập mặn Cửa Cạn hay Rạch Vẹm khi nước dâng cao. Mưa khiến cảnh quan thêm huyền ảo, khiến du khách như đang lướt qua những phân cảnh trong một bộ phim mùa hè của châu Á.

"Lượng nước dồi dào từ mưa giúp hệ sinh thái sống lại, khiến mọi trải nghiệm thiên nhiên trở nên sinh động hơn", đại diện Trip.com, ông Edmund Ong, nhận xét.

Các gia đình có trẻ nhỏ có thể trải nghiệm không gian vui chơi sáng tạo như chiếu phim mini, tham gia workshop làm vòng tay, ép hoa hay lớp học nấu ăn. Trong khi đó, những cặp đôi có thể ẩn mình trong khu spa, thưởng trà nóng và lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Du khách có thể chèo sup, thưởng thức ẩm thực hay nghỉ dưỡng với giá "hời" khi đến Phú Quốc mùa mưa. Ảnh: Vinh Gấu.

Đối với nhiều du khách, mùa mưa ở Đông Nam Á - kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 - từ lâu được xem là thời điểm nên tránh xa các điểm đến ở vùng nhiệt đới. Trời mưa, đường phố ẩm ướt và thời tiết thất thường thường khiến người ta tìm đến những nơi khô ráo, ôn hòa hơn.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều người lại chọn du lịch trái mùa để săn vé máy bay, khách sạn giá rẻ và tận hưởng trọn vẹn điểm đến khi vắng khách.

Bình minh trên Wat Tham Chiang Dao, Chiang Mai. Ảnh: Shutterstock.

Mùa thấp điểm đang trở thành mùa du lịch mới của khu vực Đông Nam Á. "Không phải lúc nào trời cũng mưa cả ngày. Điều quan trọng là biết linh hoạt chọn nơi lưu trú có chính sách hủy miễn phí, theo dõi dự báo thời tiết và giữ tinh thần thoải mái khi kế hoạch thay đổi", ông Anthony Lu, Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc đại lục của Booking.com, nói.

Chuyên gia du lịch Ellen Fraser (Scott Dunn) cũng khuyên: "Đừng quá cố tìm nắng. Hãy đến với tâm thế cởi mở. Đôi khi, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại đến trong tiếng mưa - khi bạn nhâm nhi ly trà nóng hay trò chuyện với người bản địa bên hiên nhà".