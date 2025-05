Phú Thọ: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời, khám xét nơi ở và làm việc của hai đối tượng có hành vi “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ đối tượng Lê Hoàng Thắng.

Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hoàng Thắng (SN 2002) và Hoàng Hải Long (SN 2003) cùng trú tại khu Đồng Phú, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ về hành vi “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cuối tháng 4/2025, Hoàng Hải Long mua lại hơn 1 ha đất rừng sản xuất của hộ dân tại khu Chiềng Nội, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn. Sau đó, Hoàng Hải Long và Lê Hoàng Thắng đã bàn bạc, thống nhất thuê phương tiện là máy xúc, ô tô để tổ chức khai thác đất trái phép tại khu đất nêu trên nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra và nội dung phản ánh của cơ quan truyền thông ngày 8/5, xét thấy hành vi của Lê Hoàng Thắng và Hoàng Hải Long đã “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng; đồng thời, tạm giữ toàn bộ các phương tiện máy xúc, xe ô tô các đối tượng dùng để thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ đối tượng Hoàng Hải Long.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, việc bắt giữ và xử lý hình sự các đối tượng trên thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.