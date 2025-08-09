Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedes trong hầm khu chung cư cao cấp

Chỉ trong ít phút bất cẩn, chủ xe Mercedes đã "bay hơi" hàng chục triệu đồng.

Tối 5/8, anh D.Đ.T.Đ, ở chung cư Hoàng Huy Comerce đến Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) trình báo về việc khoảng 17h cùng ngày, anh đỗ ôtô trong hầm B2 toà C, chung cư Hoàng Huy Comerce và để số tiền 64 triệu đồng trong ví ở ghế phụ của xe.

Đối tượng Hoàng Kim Hải.

Ít phút sau, anh Đ xuống xe, thì phát hiện số tiền 64 triệu đồng đã bị mất. Qua xem lại camera an ninh, anh Đ phát hiện có một nam giới cao khoảng 1,7 m, mặc quần áo đen, quần đen, là người trộm tài sản của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lê Chân đã tiến hành trinh sát, rà soát, nắm tình hình địa bàn và nhanh chóng xác định đối tượng trộm cắp tiền của anh D.Đ.T.Đ, là Hoàng Kim Hải, sinh năm 1989, trú tại tổ 11, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Tại Công an phường Lê Chân, qua đấu tranh, đối tượng Hải khai nhận khoảng 16h ngày 5/8, Hải đứng ở hầm để ôtô B2, chung cư Hoàng Huy, thì thấy có 1 ôtô nhãn hiệu Mercedes, cửa phụ bên lái đóng hờ.

Tang vật thu giữ.

Nhận thấy xung quanh thấy vắng người, Hải tiếp cận chiếc xe và nhìn thấy chiếc ví. Lập tức, tên gian mở cửa xe, lấy tiền rồi chuồn mất.

Về đến nhà trọ, Hải cất giấu số tiền trộm cắp được ở trên mái trần thạch cao nhà vệ sinh. Đang nghĩ cách tiêu tiền, thì đối tượng bị Công an phường Lê Chân ập vào bắt giữ.