Quán bia ở Huế liên tục bị phạt tiền vì gây ồn

Chiều 9/8, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết Chủ tịch UBND phường Trương Đình Hạnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh Say Hi Beer Garden (địa chỉ 5 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa) là ông L.V.H.V (ngụ phường Thuận An, Huế), do quán này gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.
Theo quyết định, ông V. bị phạt tiền 40 triệu đồng. UBND phường còn đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở trong 4 tháng, đồng thời buộc hộ kinh doanh thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật. Hộ kinh doanh này còn phải chi trả 117.000 đồng kinh phí giám định, đo đạc cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế).
Trước đó, cơ sở kinh doanh Say Hi Beer Garden từng bị xử phạt với hành vi vi phạm tương tự vào các ngày 28/4, 10/6 và 25/6. Đây được xác định là tình tiết tăng nặng do tái vi phạm nhiều lần.
