PNJ cùng Hemp Journey viết tiếp hành trình 'sống đẹp'

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) là đơn vị đồng hành cùng Hemp Journey - dự án bảo tồn nghề dệt vải gai dầu truyền thống của người H’Mông tại Tuyên Quang.

Vừa qua, lễ khởi công Nhà cộng đồng thuộc dự án Hemp Journey - khởi đầu hành trình bảo tồn nghề dệt vải gai dầu truyền thống của người H’Mông, mở ra cơ hội kinh tế cho phụ nữ vùng cao và trở thành niềm tự hào văn hóa địa phương - diễn ra tại thôn Sán Séo Tỷ, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án được triển khai với sự đồng hành của nhiều đối tác, trong đó PNJ là doanh nghiệp tiêu biểu trong các hoạt động CSR gắn phát triển bền vững, mang nhiều giá trị đến cho cộng đồng và xã hội.

Đại diện PNJ cùng các đơn vị thực nghi thức Khởi công Nhà cộng đồng Dệt vải gai dầu.

Giai đoạn đầu, dự án Hemp Journey dự kiến hỗ trợ 7-10 hộ dân H’Mông tại thôn Sán Séo Tỷ, xã Khâu Vai tham gia mô hình hợp tác xã dệt vải. Đây là nơi có khu vực có địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi cao với thời tiết khắc nghiệt và kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn thuộc top đầu của tỉnh.

Trong năm 2026, quy mô ước tính mở rộng lên 15-20 hộ, tạo việc làm ổn định, thúc đẩy du lịch trải nghiệm và kết nối sản phẩm thủ công vùng cao với thị trường. Mô hình được kỳ vọng sẽ nhân rộng sang các địa phương khác, góp phần giảm nghèo, trao quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế xanh.

Đoàn cũng tham quan nơi làm việc dân tộc H’Mông.

Đồng hành cùng Hemp Journey, PNJ tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp Việt tiên phong trong các sáng kiến vì cộng đồng. Dự án cũng nhất quán với chiến lược CSR “Sống đẹp”: Trao quyền cho phụ nữ, kể những câu chuyện về vẻ đẹp của sự tử tế, của những bàn tay lao động và hành trình sống đẹp giữa thiên nhiên và cộng đồng.

Với PNJ, đây là minh chứng cho vai trò dẫn dắt trong kiến tạo hệ sinh thái CSR mở - nơi doanh nghiệp lớn tiếp sức cho thế hệ trẻ cùng hành động vì cộng đồng. Đồng thời, sự hợp tác này phản ánh trọn vẹn tinh thần tuyên ngôn ESG của PNJ “Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững”.

Thăm hỏi các gia đình và các em nhỏ của tại thôn Sán Séo Tỷ.

Cụ thể, PNJ cùng Hemp Journey triển khai 3 hướng tác động trọng tâm nhằm tạo giá trị bền vững cho cộng đồng vùng cao. Đầu tiên, nhằm phát triển sinh kế ổn định, PNJ phối hợp hỗ trợ các hộ dân H’Mông tham gia hợp tác xã dệt vải gai dầu, giúp họ cải thiện thu nhập, tiếp cận thị trường và từng bước hình thành thương hiệu cho sản phẩm thủ công địa phương.

Song song đó là bảo tồn văn hoá, thông qua việc phục dựng nghề dệt cổ truyền, gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời phát triển không gian sinh hoạt văn hoá - du lịch để nghề truyền thống tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Xa hơn, PNJ cùng các đối tác đặt nền tảng cho tác động dài hạn, hướng đến nhân rộng mô hình hợp tác xã, góp phần giảm nghèo bền vững, trao quyền kinh tế.

PNJ cùng Hemp Journey tạo dựng sinh kế cho phụ nữ vùng cao.

“Thông qua Hemp Journey, PNJ không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn gắn kết trách nhiệm xã hội với bảo tồn di sản Việt Nam - nơi giá trị văn hoá truyền thống được chuyển hoá thành động lực phát triển cộng đồng, góp phần định hình xu hướng thời trang bền vững mang đậm bản sắc Việt”, đại diện PNJ chia sẻ.

Đặc biệt, đối với người dân tộc thiểu số, hemp (gai dầu) là một loại cây quý giá được trồng ở khắp mọi nơi. Những bộ quần áo từ chất liệu hemp thường được người dân tộc trân quý, họ chỉ sử dụng trong những dịp lễ tết, làm của hồi môn cho đám cưới… Do đó, thương hiệu thời trang Hemp Oi ra đời sẽ góp phần mang những sản phẩm được dệt thủ công truyền thống đến gần với với mọi người, góp phần phần định hình xu hướng thời trang bền vững mang đậm bản sắc Việt.

Các thiết kế đến từ Hemp Oi mang những sản phẩm được dệt thủ công truyền thống đến gần với với mọi người.

Không những thế, trải qua hơn 37 năm hình thành và phát triển, PNJ không chỉ là thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam mà còn là nhà bán lẻ tiên phong trong lĩnh vực lifestyle - nơi vẻ đẹp không chỉ được thể hiện qua sản phẩm, dịch vụ mà còn qua những sẻ chia và giá trị đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Từ những dự án như Siêu thị mini 0 đồng, Giấc Mơ Lọ Lem, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, Đồng hành vượt cạn đến Gia đình trẻ hạnh phúc… PNJ không chỉ thực thi trách nhiệm xã hội mà còn kiến tạo một hệ sinh thái bền vững, nơi con người được đặt ở trung tâm.

Mỗi hoạt động đều phản ánh triết lý “Đặt lợi ích xã hội và lợi ích khách hàng vào lợi ích doanh nghiệp”, thể hiện sứ mệnh của PNJ trong việc tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống.