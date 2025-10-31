Porsche chốt lịch khai tử Macan chạy xăng

Biến thể chạy xăng của Porsche Macan sẽ dừng sản xuất từ giữa năm sau. Trong tương lai, cái tên Macan sẽ được Porsche dùng độc quyền cho biến thể thuần điện.

Theo Motor1, Porsche Macan thế hệ đầu tiên sẽ sớm bị loại khỏi danh mục sản phẩm của hãng xe thể thao Đức.

Trong 12 năm có mặt trên thị trường, khoảng một triệu xe Porsche Macan đã được sản xuất. Số này bao gồm cả Macan thuần điện, nhưng biến thể động cơ đốt trong vẫn đóng góp tỷ trọng rất lớn.

Porsche từng phải ngừng sản xuất Macan xăng tại hầu hết quốc gia châu Âu hồi năm ngoái. Mẫu SUV này đã không thể đáp ứng các yêu cầu an ninh mạng mới theo Quy định an toàn chung (GSR2) có hiệu lực từ tháng 7/2024 tại lục địa già.

Gần đây, CFO Jochen Breckner của Porsche đã xác nhận quá trình sản xuất Macan thế hệ đầu tiên sẽ sớm kết thúc trong vòng chưa đầy một năm. Tại cuộc họp báo cáo tài chính quý III, vị này cho biết những chiếc Macan chạy xăng cuối cùng sẽ xuất xưởng vào khoảng giữa năm 2026.

Tuy nhiên, Jochen Breckner không loại trừ khả năng lượng hàng tồn kho hiện tại có thể giúp Porsche Macan chạy xăng duy trì doanh số ở các thị trường ngoài châu Âu cho đến năm 2027.

Hồi năm 2023, Porsche Macan là mẫu xe bán chạy thứ nhì của thương hiệu xe thể thao Đức. Doanh số Macan khi ấy đạt 87.355 xe, chỉ kém 198 xe so với thành tích bán hàng của Cayenne.

Theo Motor1, biên lợi nhuận của Macan không thể sánh bằng 911, nhưng doanh số hàng chục nghìn chiếc mỗi năm vẫn giúp Macan trở thành nguồn thu quan trọng của Porsche.

Porsche ban đầu giả định rằng khách hàng sẽ tự động chuyển sang Macan chạy điện, do đó không có kế hoạch thay thế dành cho biến thể thuần xăng.

Hãng xe Đức sau đó nhận ra nhu cầu khá lớn mà thị trường dành cho một mẫu SUV động cơ đốt trong nằm dưới Porsche Cayenne, đi kèm giá bán phải chăng hơn.

Cựu CEO Oliver Blume từng xác nhận một mẫu xe thay thế Macan chạy xăng đang được Porsche phát triển. Thời điểm ra mắt dự kiến vào khoảng năm 2028, bao gồm các tùy chọn thuần xăng và hybrid.

Porsche tiết lộ mẫu xe mới sẽ hưởng lợi từ sự cộng hưởng trong nội bộ tập đoàn Volkswagen, ám chỉ khả năng chia sẻ nền tảng kỹ thuật với Audi Q5 thế hệ mới, vốn sử dụng kiến trúc Premium Platform Combustion (PPC).

Điều này tương tự cách Macan thế hệ hiện tại được phát triển dựa trên nền tảng MLB của Audi Q5 đời trước.

Chuyên trang Motor1 nhận định với việc Macan chạy xăng dừng sản xuất vào năm 2026 còn mẫu xe thay thế phải đến năm 2028 mới trình làng, Porsche sẽ phải trải qua khoảng thời gian 2 năm mà không có mẫu xe nào ở một trong những phân khúc quan trọng nhất.

Porsche cũng cho biết cái tên Macan trong tương lai sẽ chỉ còn gắn với biến thể thuần điện. Mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt từng được cựu CEO Oliver Blume mô tả như một chiếc Porsche điển hình cho phân khúc này và hoàn toàn khác biệt so với Macan EV.