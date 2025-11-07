Quách Ngọc Ngoan - Việt Hưng đối đầu trong ‘Trái tim què quặt’

Trong “Trái tim què quặt”, Quách Ngọc Ngoan và tân binh Việt Hưng hóa thân vào cặp anh em có tính cách đối lập, đối mặt loạt biến cố tình yêu, hôn nhân.

Trái tim què quặt do Quốc Công đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết À Cloche Coeur của nhà văn Catherine Arley. Phim mở đầu bằng cuộc cãi vã căng thẳng giữa Sơn (Việt Hưng) - tác giả sách kinh tế đang loay hoay với hào quang, cùng Ánh (Nhật Linh) - nữ phóng viên háo hức chờ được nhận giải dành cho cây viết nổi bật tại Pháp.

Trận cãi nhau dẫn đến tai nạn và sự mất tích bí ẩn của Ánh. Sự mất tích này và vụ án mạng trùng hợp xảy ra dưới chân đồi, tất cả khiến Sơn (Việt Hưng) trở thành kẻ tình nghi số một. Từ đây, cuộc sống của đôi vợ chồng Triết - Xuân (Quách Ngọc Ngoan - Xuân Văn) bị đảo lộn khi họ tìm cách giúp Sơn thoát khỏi bằng chứng cáo buộc.

Quách Ngọc Ngoan - kẻ gia trưởng trong vỏ bọc hiền triết

Triết - hoạ sĩ danh tiếng với vẻ ngoài lịch lãm, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không phải vai diễn quá khó với Quách Ngọc Ngoan. Anh khắc họa được nhân vật Triết gia trưởng, đặt đam mê cá nhân và danh dự gia đình lên hàng đầu. Vào vai người chồng đắm chìm trong công việc để giữ sự nổi tiếng của bản thân, Quách Ngọc Ngoan tập trung diễn ánh mắt để thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của nhân vật: Danh họa khoác lên mình chiếc áo “quân tử” và hoàn hảo. Để rồi khi vỏ bọc ấy dần dần nứt ra, Triết khiến khán giả ấn tượng bởi sự ích kỷ, hời hợt và gia trưởng bóp nghẹt Xuân (Xuân Văn) lẫn người em trai của mình là Sơn (Việt Hưng).

Quách Ngọc Ngoan và Việt Hưng trong tác phẩm Trái tim què quặt.

Với Trái tim què quặt, Quách Ngọc Ngoan thể hiện ổn vai trò dẫn dắt cảm xúc, nâng đỡ bạn diễn, nhất là với diễn viên mới Việt Hưng. Những cảnh diễn đôi của 2 nam chính là sự tương phản đối lập. Một người anh đặt danh vọng lên hàng đầu, luôn muốn cuộc sống theo khuôn phép, còn người em thích sự mới mẻ, thích chinh phục của lạ.

Quách Ngọc Ngoan tập trung thể hiện nội tâm nhân vật thông qua ánh mắt.

Việt Hưng - kẻ ích kỷ đáng thương trong tình yêu

Với Trái tim què quặt, Việt Hưng có nhiều đất diễn. Anh thể hiện tính cách nhân vật Lê Quang Sơn ích kỷ nhưng cũng đáng thương khi mải miết đuổi theo tình yêu say mê dành cho Ánh (Nhật Linh). Với vai này, vẻ ngoài “bad boy” và tính cách bốc đồng được Việt Hưng khắc họa tương đối ổn, mang đến sự đối trọng cần thiết khi đặt cạnh nhân vật có phần “tĩnh” như Triết.

Việt Hưng có nhiều đất diễn trong phim.

Càng đến cuối phim, khi sự thật dần được bóc tách, nhân vật Sơn càng khiến khán giả chú ý. Việt Hưng khiến khán giả nửa ghét nửa thương khi thể hiện Sơn là chàng trai chỉ muốn yêu, nhưng theo cách điên cuồng, chiếm hữu áp đặt lên Ánh.

Vai diễn của Việt Hưng khiến khán giả nửa ghét nửa thương.

Nhìn chung, Việt Hưng cho thấy tiềm năng diễn xuất tốt, dù đôi chỗ chưa thể hiện rõ sự say mê dành cho Ánh, thay vào đó chỉ dùng lời thoại để diễn tả. Song, Việt Hưng mang đến chân dung nhân vật Sơn vừa đáng trách nhưng cũng đáng thương. Đạo diễn Quốc Công cho nhân vật Sơn xuất hiện đủ nhiều để Việt Hưng “nuôi” tâm lý chín muồi và nhiều trường đoạn nam diễn viên thể hiện ổn.

Trái tim què quặt - bộ phim kể về vụ án mạng tàn bạo đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc