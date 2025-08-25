Quán bar 'nhà tù' nở rộ ở Trung Quốc

Mô hình quán bar "nhà tù" xuất hiện tại Thanh Đảo (Sơn Đông), Hàng Châu (Chiết Giang) và Trùng Khánh. Một số chủ quán cho biết lấy cảm hứng từ bộ phim Orange is the New Black của Netflix.
Tại đây, du khách mặc đồ tù nhân, ký "bản thú tội", chụp ảnh hồ sơ phạm nhân trước khi được dẫn về "buồng giam" riêng, theo SCMP. Không gian được trang trí bằng song sắt, tường loang lổ graffiti, báo cũ dán khắp nơi, tạo cảm giác như một nhà giam thực sự.
Quán bar lấy cảm hứng nhà tù ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: RedNote.
Để tăng độ chân thực, nhiều quán còn bố trí một căn phòng tối đóng vai "phòng thẩm vấn", bên trong bày đủ dụng cụ "trừng phạt" như còng tay, xiềng chân hay gậy gộc.
Nhân viên quán mặc đồng phục quản giáo, đóng vai trò "giám ngục", nhắc nhở khách tuân thủ "nội quy" như không làm hỏng bàn ghế.
|
Đồng phục tù nhân màu cam trở thành điểm nhấn tại các quán bar phong cách nhà tù ở Trung Quốc. Ảnh: RedNote.
Mỗi suất đồ uống như cocktail, soda hay cà phê có giá khoảng 50 nhân dân tệ (7 USD). Một số nơi còn cho thuê đồng phục cam với giá 10 tệ (1,4 USD). Trước khi vào, khách phải ký bản "tự thú" và được phát một hồ sơ ghi "tội danh".
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thích thú với trải nghiệm này. "Ánh sáng, trang trí đều rất hợp để chụp ảnh. Tôi đã giới thiệu cho bạn bè", một du khách hào hứng.
Một người khác cho biết: "Tôi đến quán bar lúc 22h giữa tuần mà phải chờ 20 phút mới được vào. Đông khách kinh khủng".
Tuy vậy, không ít ý kiến phản đối mô hình quán bar này. Một số người cho rằng việc biến nhà tù thành chỗ giải trí có thể làm giảm sự nghiêm túc của pháp luật, đồng thời thiếu tôn trọng với nạn nhân và gia đình họ.
Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.
> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh