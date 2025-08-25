Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quán bar 'nhà tù' nở rộ ở Trung Quốc

  • Thứ hai, 25/8/2025 17:31 (GMT+7)
Những quán bar mô phỏng nhà tù với buồng giam, đồng phục phạm nhân và phòng thẩm vấn nở rộ ở Trung Quốc, thu hút giới trẻ trải nghiệm "cảm giác phạm nhân".

Mô hình quán bar "nhà tù" xuất hiện tại Thanh Đảo (Sơn Đông), Hàng Châu (Chiết Giang) và Trùng Khánh. Một số chủ quán cho biết lấy cảm hứng từ bộ phim Orange is the New Black của Netflix.

Tại đây, du khách mặc đồ tù nhân, ký "bản thú tội", chụp ảnh hồ sơ phạm nhân trước khi được dẫn về "buồng giam" riêng, theo SCMP. Không gian được trang trí bằng song sắt, tường loang lổ graffiti, báo cũ dán khắp nơi, tạo cảm giác như một nhà giam thực sự.

Quán bar lấy cảm hứng nhà tù ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: RedNote.

Để tăng độ chân thực, nhiều quán còn bố trí một căn phòng tối đóng vai "phòng thẩm vấn", bên trong bày đủ dụng cụ "trừng phạt" như còng tay, xiềng chân hay gậy gộc.

Nhân viên quán mặc đồng phục quản giáo, đóng vai trò "giám ngục", nhắc nhở khách tuân thủ "nội quy" như không làm hỏng bàn ghế.

Đồng phục tù nhân màu cam trở thành điểm nhấn tại các quán bar phong cách nhà tù ở Trung Quốc. Ảnh: RedNote.

Mỗi suất đồ uống như cocktail, soda hay cà phê có giá khoảng 50 nhân dân tệ (7 USD). Một số nơi còn cho thuê đồng phục cam với giá 10 tệ (1,4 USD). Trước khi vào, khách phải ký bản "tự thú" và được phát một hồ sơ ghi "tội danh".

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thích thú với trải nghiệm này. "Ánh sáng, trang trí đều rất hợp để chụp ảnh. Tôi đã giới thiệu cho bạn bè", một du khách hào hứng.

Một người khác cho biết: "Tôi đến quán bar lúc 22h giữa tuần mà phải chờ 20 phút mới được vào. Đông khách kinh khủng".

Tuy vậy, không ít ý kiến phản đối mô hình quán bar này. Một số người cho rằng việc biến nhà tù thành chỗ giải trí có thể làm giảm sự nghiêm túc của pháp luật, đồng thời thiếu tôn trọng với nạn nhân và gia đình họ.

