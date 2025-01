Quan hệ tình dục không an toàn tăng vọt ở người trẻ

Giới trẻ ngày càng ít sử dụng bao cao su do khó tiếp cận biện pháp tránh thai, thiếu giáo dục giới tính và ảnh hưởng từ phim khiêu dâm, gây nguy cơ sức khỏe tình dục.

Các chuyên gia về sức khỏe tình dục bày tỏ lo ngại khi thanh thiếu niên ngày càng không thích bao cao su. Ảnh: Pexels.

Năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về "sự suy giảm đáng báo động" trong việc sử dụng bao cao su ở giới trẻ. Tỷ lệ thanh thiếu niên quan hệ tình dục không an toàn gia tăng đáng kể, kéo theo các hậu quả nghiêm trọng như mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn và nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Các chuyên gia về sức khỏe tình dục đã tiết lộ lý do đáng lo ngại khiến thanh thiếu niên ngày càng không thích bao cao su.

Con số đáng báo động

Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trên gần 250.000 trẻ em 15 tuổi tại 42 quốc gia trong giai đoạn 2014-2022, tỷ lệ sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục đã giảm đáng kể.

Ở nam giới, tỷ lệ này giảm từ 70% năm 2014 xuống còn 61% năm 2022. Trong khi đó, ở nữ giới, con số này giảm từ 63% xuống còn 57%. Báo cáo cũng chỉ ra sự khác biệt lớn giữa các quốc gia: tỷ lệ sử dụng bao cao su ở trẻ em gái thấp nhất tại Albania (24%) và cao nhất tại Serbia (81%); Với trẻ em trai, tỷ lệ thấp nhất ghi nhận ở Thụy Điển (43%) và cao nhất tại Thụy Sĩ (77%).

Ngoài ra, tỷ lệ quan hệ tình dục không được bảo vệ vẫn ở mức cao, với gần 1/3 thanh thiếu niên (30%) không sử dụng bao cao su hoặc thuốc tránh thai trong lần quan hệ tình dục gần nhất. Điều đáng lo ngại là con số này gần như không thay đổi kể từ năm 2018, cho thấy xu hướng thiếu ý thức về tình dục an toàn vẫn tiếp diễn trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân

Theo NY Post, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân dẫn đến xu hướng đáng lo ngại này là thiếu giáo dục giới tính và hạn chế tiếp cận các biện pháp tránh thai.

Tuy nhiên, chia sẻ với BBC, Sarah Peart, chuyên gia giáo dục sức khỏe tình dục của YMCA (Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc), nhận định phim khiêu dâm, dịch vụ mạng xã hội và OnlyFans (nền tảng nội dung dành cho người lớn) dường như cũng đang tác động đến thanh thiếu niên khiến họ không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

"Một số bạn trẻ nam không sử dụng bao cao su vì họ không thấy điều đó trong phim khiêu dâm. OnlyFans cũng vậy. Chúng tôi cố gắng giáo dục những người trẻ tuổi để họ tự đưa ra lựa chọn lành mạnh của riêng mình - và hy vọng điều đó bao gồm việc không mở tài khoản OnlyFans, nhưng chúng tôi chỉ có thể cung cấp giáo dục mà thôi", chuyên gia này chia sẻ.

Việc xem nhiều phim khiêu dâm và các trang web người lớn khiến thanh thiếu niên không muốn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Ảnh minh họa: Allprodad.

Một lý do khác là phụ nữ trẻ cũng đang bị nhắm mục tiêu trên mạng xã hội bởi các quảng cáo về ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, được thiết kế để tránh mang thai ngoài ý muốn, cũng như những quảng cáo khuyến khích kế hoạch hóa gia đình tự nhiên - theo dõi chu kỳ sinh sản để xác định thời điểm bạn có khả năng mang thai cao nhất.

Chuyên gia cảnh báo những phương pháp này không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, đặc biệt là ở độ tuổi mà chu kỳ kinh nguyệt có thể không đều và những người trẻ tuổi thường không ghi chép cẩn thận.

Peart cho biết: "Thật khó để thuyết phục những người trẻ rằng biện pháp tránh thai là không đủ và bạn cần phải bảo vệ bản thân khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục".

Theo các quan chức y tế Mỹ, vấn đề này không chỉ gia tăng ở thanh thiếu niên mà còn là hiện tượng đáng lo ngại khi số ca mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) nguy hiểm đến tính mạng đang "vượt ngoài tầm kiểm soát" do ngày càng nhiều người bỏ qua việc sử dụng bao cao su.