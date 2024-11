Quán nem nướng ở TP.HCM bất ngờ đông khách nhờ một con chó

Nhờ một "nhân viên" chó tên Táo, quán nem nướng kiểu Đà Lạt nằm trên đường Trần Tuấn Khải (quận 5) tăng khách đáng kể. Nhiều người đến ăn với mục đích gặp gỡ chú chó này.

Quán nem nướng ở TP.HCM được nhiều thực khách truyền tai nhau đến ăn để gặp gỡ và chơi đùa cùng chú chó đang "hot".

Cuối tháng 10, đoạn video về chú chó của một quán nem nướng ở quận 5 (TP.HCM) bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút hơn 7 triệu lượt xem và gần 9.000 bình luận. Trong video, chú chó đến từng bàn ăn, đứng bằng 2 chân để nô đùa cùng khách.

Chưa kể, một số video của những thực khách đăng sau đó cũng nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Châu, chủ quán nem nướng Chấn Hưng, cho biết khá bất ngờ khi chú chó của mình được "săn đón" trên mạng xã hội. Quán mở bán từ năm 2019, đến nay đã có lượng khách ổn định. Tuy nhiên, nhờ những video về chú chó lên xu hướng, quán đón thêm khoảng 50% khách, phần lớn là các bạn trẻ.

"Khách đến ăn đều nói vui rằng không cần biết nem nướng hương vị ra sao, mục đích chính là chơi với chú chó. Chú chó này như 'thần tài' hút khách cho quán. Trước đây, tôi cũng thường đăng chú chó lên kênh cá nhân, nhưng chỉ vài chục lượt xem", cô nói.

Chú chó trở thành "idol TikTok" những ngày qua là giống chó đực.

Theo Anh Châu, chú chó tên Táo, thuộc giống corgi tricolor fluffy, lông màu đen trắng pha nâu, nặng khoảng 15 kg. Cách đây 3 năm, cô mua một chú chó lông vàng tên Tom (cùng giống corgi) về nuôi, sau đó chú chó này sinh ra Táo.

Ban ngày, Táo chỉ ở trong phòng điều hòa trên tầng. Khung giờ 17-21h, chú chó này mới xuống "tiếp khách". Thông thường, Táo sẽ giao lưu từng bàn, tỏ vẻ mặt hài hước, bắt tay khách và đứng bằng 2 chân để ăn nem nướng.

"Khoảng 19h-20h30 là lúc Táo chơi đùa rất hăng say, khách cũng đến đông nhất vào khung giờ này. Tuy nhiên, khách nên đến vào ngày nắng, vì ngày trời ẩm hoặc mưa, Táo sẽ không xuống tầng", Anh Châu chia sẻ.

Trên Google Maps, không ít thực khách đăng tải ảnh chụp cùng chú chó, chấm 4-5 sao cho "nhân viên" 4 chân này. Một số người cho biết chú chó mang lại cho họ nguồn năng lượng tích cực cuối ngày.

Nhờ chú chó, quán nem nướng trở nên đông khách vào ban đêm. Đôi khi phải bốc số chờ đến lượt.

Thực khách Phương Lan (sống tại quận 5) đến ăn từ sớm để gặp gỡ Táo. Cô bày tỏ: "Bữa ăn thú vị và vui hơn khi có chú chó lăng xăng dưới chân. Tôi chỉ cần vuốt nhẹ bộ lông dày, đút nem nướng là Táo đứng bằng 2 chân để ăn. Nhà ở gần đây, tôi sẽ thường xuyên ghé ăn để chơi với chú chó này".

Trong khi đó, thực khách Nam Phong (sống tại quận 11) lại khá hài lòng với nem nướng, dù ban đầu anh đến vì chú chó, không kỳ vọng nhiều về hương vị.

"Nem ăn vừa vị, chắc và thơm do nướng chậm bằng than, rau ăn kèm cũng tươi. Nước chấm đậu phộng béo, thiên ngọt. Một phần có thêm bún, xoài, bánh tráng chiên và bánh tráng để cuốn. Tuy nhiên, mức giá hơi cao so với mặt bằng chung", Phong nhận xét.

Được biết, quán nem nướng này bán theo công thức gia truyền. Chi nhánh 1 nằm ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Tại đây dùng nem tươi, nướng theo từng đợt và rau cũng nhập từ Đà Lạt.