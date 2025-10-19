Quán quân Olympia hiếm hoi về Việt Nam vừa khoe tin vui

Xuất hiện trong chương trình kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, Phan Minh Đức gây thích thú khi tiết lộ sắp lập gia đình sau thời gian về Việt Nam làm việc.

Quán quân Olympia Phan Minh Đức khoe tin vui sắp kết hôn.

Tối 18/10, Phan Minh Đức (sinh năm 1992) là một trong những cựu thí sinh tề tựu tại chương trình Gala 25 năm Đường lên đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng. Anh là quán quân năm thứ 10, cũng là thí sinh đầu tiên của Hà Nội giành vòng nguyệt quế tại một trận chung kết năm.

Trong chương trình, Phan Minh Đức chia sẻ về quyết định trở lại Việt Nam khởi nghiệp sau thời gian ở Australia, được anh mô tả giống như "sử dụng ngôi sao hy vọng".

"Ba ngày trước khi về Việt Nam, tôi gọi điện cho bố, nói: 'Con về rồi không sang (Australia) nữa đâu. Suốt 5 giây, hai bố con không nói với nhau câu nào, sau đó bố tôi hỏi: 'Con chắc chưa', tôi nói: 'Con chắc lắm rồi, Việt Nam là đất của con'", anh kể.

Một "ngôi sao hy vọng" khác để Minh Đức quyết định về Việt Nam là chuyện tình cảm. "Lúc đó, (bạn gái - PV) chưa là bạn gái chính thức. Nhân tiện là tay mình có nhẫn rồi", anh ngại ngùng tiết lộ, giơ cao bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út. Tin vui của quán quân năm thứ 10 khiến nhiều khán giả có mặt tại trường quay thích thú, vỗ tay chúc mừng.

Minh Đức trở về Việt Nam từ năm 2024. Ảnh: Phan Minh Đức/Facebook.

Phan Minh Đức là một trong những quán quân Đường lên đỉnh Olympia hiếm hoi quyết định về nước sau thời gian du học. Anh từng theo học ngành Tài chính kế toán tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia), tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Năm 2018, Minh Đức nhận được lời mời nghiên cứu sau đại học và được chuyển thẳng lên học tiến sĩ ngành Kinh tế năng lượng tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, Australia đồng thời tham gia giảng dạy môn Nguyên lý kinh tế.

Đến đầu năm 2021, anh gây bất ngờ khi quyết định dừng việc học tiến sĩ để chuyển sang học thạc sĩ Hệ thống thông tin doanh nghiệp, định hướng chuyển đổi số.

Chia sẻ trong chương trình "Ký ức VTV" hồi tháng 8, anh cho biết thời điểm học đại học, anh chưa xác định sẽ ở lại nước ngoài hay về Việt Nam. Tuy nhiên sau khi tích lũy đủ trải nghiệm, anh nhận ra quê hương mới chính là nơi tốt nhất để phát triển bản thân, từ đó chia sẻ giá trị cho cộng đồng.

Đến năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, Minh Đức trở thành trưởng bộ phận học thuật tại Trung tâm Edison, phụ trách định hướng học tập và nghề nghiệp cho học sinh. Anh cũng sáng lập trung tâm ôn luyện SAT, IELTS và triển khai dự án 15h xây dựng kiến thức nền tảng digital SAT dành cho học sinh từ lớp 9.