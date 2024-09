Quốc gia Đông Nam Á tiềm năng nhất cho xe điện

Thái Lan đang có doanh số ôtô điện cao nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng Singapore mới được dự báo sở hữu tỷ lệ xe điện lớn nhất trong cơ cấu doanh số ôtô mới.

Tờ The Straits Times dẫn số liệu từ báo cáo do BloombergNEF cung cấp cho thấy Singapore là quốc gia được dự báo sẽ sở hữu thị phần ôtô du lịch chạy điện lớn nhất Đông Nam Á vào năm 2040.

Khoảng 80% xe mới tại Singapore sẽ là ôtô điện

Cụ thể, khoảng 80% ôtô du lịch mới bán ra tại đảo quốc này sẽ là xe điện vào thời điểm đó, cao hơn khá nhiều so với mức trung bình 24% của toàn khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan được dự báo sẽ đạt tỷ lệ 41% ôtô du lịch là xe điện vào năm 2040. Việt Nam đứng thứ ba với tỷ lệ được dự báo ở mức 31%. Các nước còn lại theo thứ tự gồm Indonesia (25%), Malaysia (15%) và sau cùng là Philippines với 10%.

Doanh số xe điện tại các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2017-2023, tính theo đơn vị nghìn xe. Ảnh: The Straits Times, BloombergNEF.

Dữ liệu của BloombergNEF cũng cho thấy Singapore đang là quốc gia có tỷ lệ chấp nhận EV cao nhất trong số 6 quốc gia Đông Nam Á được khảo sát. Vào năm 2023, có khoảng 19% ôtô mới bán ra tại đảo quốc này là xe điện.

Sau 7 tháng đầu năm, ôtô điện cũng chiếm 32,1% tổng số xe đăng ký mới tại Singapore, theo số liệu do Cơ quan Giao thông đường bộ nước này cung cấp.

Báo cáo do BloombergNEF công bố vào ngày 26/8 cho thấy Singapore cũng sở hữu mật độ trạm sạc công cộng dành cho xe điện cao nhất Đông Nam Á trong năm 2023, với tỷ lệ một trạm sạc trên mỗi 3 xe điện.

Ở Thái Lan, cứ 16 xe điện sẽ có một trạm sạc. Malaysia có tỷ lệ một trạm sạc cho mỗi 38 xe điện, còn một trạm sạc tại Indonesia sẽ phục vụ cho 42 xe điện.

Để dễ hình dung, Trung Quốc có tỷ lệ một trạm sạc trên 3 xe điện còn ở châu Âu, một trạm sạc sẽ phục vụ cho 15 xe. Trong thống kê này, xe điện bao gồm nhóm ôtô thuần điện và các xe plug-in hybrid.

Singapore có tỷ lệ trạm sạc trên mỗi xe điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: The Straits Times, BloombergNEF.

Báo cáo này không chia sẻ số liệu tại Việt Nam. Tổng số lượng trạm sạc V-GREEN phục vụ ôtô điện VinFast hiện đạt 150.000 cổng sạc tại khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các hãng xe khác như Mercedes-Benz, Audi, BMW hay BYD cũng có điểm sạc cho xe điện tại đại lý.

Ngoài ra, nhiều đơn vị trạm sạc tư nhân cũng đang hoạt động tích cực để mở rộng mạng lưới trạm sạc công cộng tại Việt Nam. Một số cái tên nổi bật bao gồm Eboost, EV One, EverCharge, EVN, DatCharge, Rabbit EVC, VuPhong Energy, SolarEV, Autel... và mới nhất là PV Power - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Những yếu tố ảnh hưởng

Theo BloombergNEF, giá pin giảm sẽ là chìa khóa để tăng tỷ lệ chấp nhận xe điện.

Chi phí sản xuất pin có thể dao động tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, chi phí của nguyên liệu thô và các thành phần khác để chế tạo pin, bên cạnh yếu tố cung cầu.

“Giá pin giảm sẽ giúp giảm giá xe, từ đó giúp xe điện có khả năng cạnh tranh với ôtô chạy xăng”, bà Komal Kareer - chuyên gia nghiên cứu giao thông sạch ở Nam Á và Đông Nam Á - chia sẻ về nội dung báo cáo của mình.

Theo bà Komal Kareer, một trong những rào cản lớn nhất với quá trình chấp nhận xe điện là sự thiếu hụt các mẫu EV có thể cạnh tranh ở cùng giá bán của ôtô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đáp ứng hiệu suất mong muốn.

Báo cáo của BloombergNEF dự đoán giá pin sẽ giảm khoảng 17% mỗi khi số lượng pin trên thị trường tăng gấp đôi. Trong giai đoạn từ 2010 đến 2023, giá pin đã giảm đến 90%.

Giá pin là chìa khóa quan trọng để tăng tỷ lệ chấp nhận xe điện.

Hồi năm ngoái, doanh số ôtô du lịch chạy điện ở Đông Nam Á đã ghi nhận mức tăng gấp 3 lần trong năm thứ 2 liên tiếp.

Sự tăng trưởng này có được nhờ các chính sách hỗ trợ cũng như sự hiện diện ngày càng tăng của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, vốn hưởng lợi từ nhiều khoản trợ cấp của Chính phủ quốc gia tỷ dân.

Những tên tuổi như BYD, Great Wall Motos hay GAC Aion hiện có cơ sở sản xuất đặt tại Thái Lan, thị trường xe điện lớn nhất khu vực. Doanh số xe điện tại xứ chùa vàng cũng đã tăng hơn 4 lần, đạt 86.383 xe vào năm 2023.

Năm ngoái, hơn 153.500 ôtô du lịch chạy điện đã đến tay khách hàng Đông Nam Á, trong đó có 5.734 xe tại Singapore. Tờ The Straits Times cho biết con số này đã bao gồm cả những xe hybrid cắm sạc.

Trao đổi với The Straits Times, chuyên gia kinh tế học Walter Theseira cho rằng việc Singapore được dự đoán sở hữu thị phần xe điện lớn nhất khu vực vào năm 2040 không phải là điều bất thường.

“Thị trường ôtô mới ở Singapore khá khác biệt so với các nước trong khu vực. Có một số yếu tố ở đây khiến tỷ lệ chấp nhận xe điện lớn hơn nhiều”, bà Walter Theseira nhận định.

Một trong những lý do chính khiến tỷ lệ xe điện tại Singapore ngày càng tăng, theo The Straits Times, xuất phát từ hệ thống chứng nhận quyền sở hữu (Certificate of Entitlement - COE), trong đó chỉ giới hạn quyền sử dụng ôtô trong vòng 10 năm.

Singapore sở hữu nhiều yếu tố giúp tăng tỷ lệ chấp nhận xe điện. Ảnh: Tesla.

Ở chiều hướng ngược lại, chủ sở hữu ôtô tại nhiều quốc gia khác trong khu vực sẽ sử dụng xe trong hơn 10 năm hoặc bán lại qua thị trường xe cũ.

Singapore cũng triển khai nhiều chính sách khuyến khích sử dụng EV, chẳng hạn ôtô và taxi chạy diesel sẽ không được đăng ký ở quốc đảo này từ năm 2025.

Tính khả dụng của hệ thống trạm sạc công cộng cũng là một yếu tố quan trọng. Theo bà Walter Theseira, Singapore có diện tích rất nhỏ, vì thế không ai thực sự lo lắng về phạm vi hoạt động tối đa của xe điện tại đảo quốc này.

Mặt khác, bà Walter Theseira cho rằng phần lớn chủ xe điện đang phải phụ thuộc vào các trạm sạc công cộng, vốn đôi khi được lắp đặt không đúng với mong muốn chủ quan.

“Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ người dân có khả năng lắp đặt bộ sạc tại nhà”, bà Walter Theseira nhận định.

Thái Lan dẫn đầu "xanh hóa" giao thông công cộng

Báo cáo của BloombergNEF cũng cho biết Thái Lan đang là quốc gia đi đầu khu vực Đông Nam Á trong triển khai xe buýt điện.

Cơ quan Giao thông công cộng Bangkok có kế hoạch triển khai 3.390 xe buýt điện trong tương lai. Công ty Thai Smile Bus cũng được phép vận hành xe buýt điện trên 123 tuyến đường ở thủ đô Bangkok.

Thái Lan được đánh giá là quốc gia đi đầu trong "xanh hóa" giao thông công cộng. Ảnh: Thai Smile Bus.

Tính đến hết năm 2023, Thai Smile Bus sở hữu 2.100 xe buýt điện tại Bangkok và các tỉnh lân cận. Đơn vị này có kế hoạch bổ sung thêm 1.000 xe buýt tương tự trong năm 2024.

Chính phủ Indonesia cũng lên kế hoạch điện hóa một nửa đội xe buýt công cộng ở Jakarta vào năm 2027. Singapore đặt mục tiêu điện hóa 3.000 xe buýt công cộng trên tổng số 6.000 xe đang vận hành vào năm 2030, đồng thời nhắm đến sở hữu đội xe buýt chạy hoàn toàn bằng năng lượng sạch vào năm 2040.

Tại Malaysia, Rapid Bus công bố kế hoạch điện hóa 30% đội xe buýt của mình vào năm 2030.

Xe buýt điện tại TP.HCM. Ảnh: Y Kiện.

Còn tại Việt Nam, TP.HCM đang có khoảng 2.209 xe buýt, trong đó bao gồm 546 xe điện và xe CNG, còn lại 1.663 xe sử dụng diesel, với tổng lượng phát thải CO2 là 553.299 tấn/năm.

Dự kiến trong giai đoạn 2025-2030, TP.HCM sẽ mở thêm 1.108 xe, nâng tổng số xe buýt lên thành 3.317 chiếc vào năm 2030.

TP.HCM đặt mục tiêu đầu tư hơn 3.521 tỷ đồng để chuyển đổi toàn bộ xe buýt công cộng sang sử dụng điện và năng lượng sạch vào năm 2030.