Quy tắc khoe giàu 'ngầm' của nhóm 0,1% siêu giàu

Để tránh sự quan tâm của 99,9% dân số còn lại, giới siêu giàu tránh phô trương đồ hiệu, chuyển sang xu hướng "xa xỉ thầm lặng" và "giàu có kín đáo".

Việc phô trương sự giàu có một cách lộ liễu là điều tối kỵ trong giới thượng lưu. Ảnh minh họa: @virginia_konopka.

Lối sống khoe khoang tài sản đã trở nên lỗi thời với giới siêu giàu. Giờ đây, nghệ thuật khoe của "ngầm" một cách tinh tế đang lên ngôi.

"Giới siêu giàu luôn khao khát những món đồ độc nhất vô nhị. Ở Anh, hãng xe Range Rover có phiên bản giới hạn SV Burford Edition chỉ dành cho những khách hàng đặc biệt, giống như thẻ Centurion hay một chỗ ngồi tại Met Gala", Plum Sykes, cây bút của tạp chí Vogue, cho biết.

Nghệ thuật 'ẩn mình'

Theo nhà báo Holly Peterson, tác giả tiểu thuyết It Happens in the Hamptons, giới siêu giàu luôn sáng tạo ra những "luật bất thành văn" trong việc thể hiện đẳng cấp. Sự giàu có không còn được phô trương rõ ràng mà ẩn giấu trong từng chi tiết tinh tế, chỉ những người "trong cuộc" mới có thể nhận ra.

"Nếu bạn đeo Rolex Daytona vàng, đó là một chuyện. Nhưng nếu là Patek Philippe Perpetual Calendar, người ta sẽ hiểu bạn ở một đẳng cấp khác", một chuyên gia tài chính phố Wall tiết lộ.

Đồng hồ là một trong những biểu tượng thể hiện đẳng cấp của giới siêu giàu. Ảnh minh họa: Patek Philippe.

Phụ nữ siêu giàu thể hiện đẳng cấp qua trang sức. Không còn ưa chuộng đá quý, họ chọn những sợi dây chuyền vàng to bản hoặc vòng cổ Foundrae đính charm đắt giá.

Họ cũng khéo léo "ẩn giấu" sự xa hoa trong những thói quen thường ngày. Khi mời khách đến nhà, họ có thể bày trứng cá muối Ossetra cùng khoai tây chiên Lay's, như thể đó chỉ là một món ăn bình thường.

Trong giới sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, những bức họa đắt giá nhất được gọi đơn giản là "bức tranh". Chẳng hạn, một tác phẩm trừu tượng trị giá 40 triệu USD của Rothko sẽ được gọi là "bức tranh" chứ không phải "kiệt tác hội họa".

Du lịch có lẽ là cách hiệu quả nhất để khẳng định đẳng cấp trong giới siêu giàu. Họ không chỉ chọn những điểm đến xa xỉ, mà còn khéo léo phô diễn sự giàu có trong từng chi tiết nhỏ.

"Đi St. Barts ư? Chuyện đó chẳng có gì đặc biệt. Quan trọng là bạn đến đó bằng cách nào", một cựu chủ tịch ngân hàng phố Wall từng nói.

Đảo St. Barths nổi tiếng là "sân chơi" cho giới thượng lưu. Ảnh: Vogue.

Để thể hiện đẳng cấp, giới siêu giàu thường sử dụng máy bay riêng.

"Chúng tôi phải bay bằng NetJets đến Aspen vì phải mang theo lũ chó", họ có thể thản nhiên nói như thể đó là chuyện bình thường.

Trên máy bay, họ đi chân trần, ngả lưng thoải mái, nhâm nhi đồ uống và bánh quy, tự nhiên như ở nhà. Tất cả nhằm tạo nên bức tranh về một cuộc sống xa hoa nhưng không phô trương.

Họ sẽ gọi một con tàu dài hơn sân tennis, trang bị đầy đủ tiện nghi như lò nướng pizza, phòng chiếu phim, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp... là "thuyền".

"Bạn có muốn dành vài ngày trên thuyền của chúng tôi ở bờ biển Amalfi không?", một lời mời có vẻ giản dị, nhưng thực chất "thuyền" ở đây chính là một chiếc du thuyền sang trọng, xa hoa.

Đối với những người siêu giàu "cấp độ vũ trụ", những chiếc "thuyền đuổi theo" nhỏ hơn sẽ đi theo du thuyền lớn, chở đầy đồ chơi như trực thăng, mô tô nước và tàu ngầm mini.

'Phiền muộn' của người giàu

Tuy nhiên, cuộc sống xa hoa này cũng có những "góc khuất". Có những ngày đầy căng thẳng. Đôi khi, chính những quy tắc ngầm lại khiến "trò chơi" trở nên kém thú vị.

Chẳng hạn, một chuyên gia tài chính vừa nhận trực thăng mới tại Manhattan. Anh ta đã "độ" chiếc AgustaWestland AW139 của mình thành không gian siêu sang trọng. Tuy nhiên, anh ta vẫn cảm thấy bực bội vì bị "ra rìa" khi không mua được ghế da Hermès phiên bản giới hạn.

Thờ ơ với chiếc phi cơ riêng của mình cũng là một sự khéo léo nhất định để thể hiện đẳng cấp. Ảnh minh họa: WSJ.

Thời gian cất cánh bị trì hoãn, khiến anh ta cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Mọi chuyện còn tệ hơn khi ngay lúc đó, một đối thủ trong ngành lại xuất hiện tại sân bay, khiến anh ta nổi cơn tam bành.

Dù sở hữu "món đồ chơi" mới toanh, chuyên gia tài chính này lại không cảm thấy hạnh phúc như mong đợi. Anh ta nhận ra rằng, đôi khi, cuộc đua đẳng cấp trong giới siêu giàu có thể mang đến những cảm xúc tiêu cực và áp lực không nhỏ.