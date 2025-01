Rao bán vũ khí trên mạng xã hội, 2 thanh niên ở Hà Nội sa lưới

Chiều 23/1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng có hành vi "Sản xuất, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ".

Trước đó, qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phát hiện Phạm Đắc Hậu (SN 2001) và Phạm Văn Ba (SN 1991) cùng trú tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín (Hà Nội) có hành vi "Sản xuất, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ".

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã thu giữ hàng trăm bộ linh kiện súng đã được sản xuất, chuẩn bị cho việc lắp ráp để vận chuyển đi bán. Trong đó, có hơn 100 bộ đã được lắp ráp hoàn chỉnh theo đơn đặt hàng, gồm các loại như ná cao su cải tiến bắn bi.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Hậu sử dụng mạng xã hội, chủ yếu là Facebook, để rao bán các linh kiện lắp ráp súng.

Khi có người đặt mua, Hậu đến gặp Ba để mua lại hàng. Sau đó, Hậu mang về nhà đóng gói rồi chuyển cho khách. Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp và bán súng cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.

