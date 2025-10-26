RHYDER, Hà Nhi làm nóng đêm nhạc tại Hồ Gươm

Đêm nhạc VPBank Prime Night thu hút hàng nghìn khán giả tham dự, quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng như Vũ Thảo My, Juky San, Hà Nhi và RHYDER.

RHYDER biểu diễn trong đêm nhạc, thể hiện năng lượng bùng nổ.

Tối 24/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Hà Nội, đêm nhạc VPBank Prime Night chính thức diễn ra trong khuôn khổ lễ khai mạc VPBank Hà Nội International Marathon 2025, giúp tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho 11.000 vận động viên trước thềm giải chạy.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám, bao gồm Vũ Thảo My, Juky San, Hà Nhi và RHYDER. Mở màn cho đêm nhạc là màn trình diễn ấn tượng từ Vũ Thảo My - nữ ca sĩ từng 2 lần đoạt Quán quân Giọng hát Việt 2013 và Our Song Việt Nam 2024. Trong ánh sáng huyền ảo, những thanh âm sôi động của ca khúc Chỉ Cần Anh Muốn vang lên.

Giữa không gian ngoài trời với tiết trời mùa thu se lạnh, khán giả thủ đô lắng nghe Vũ Thảo My cất tiếng trong giai điệu Và Ngày Nào Đó. Thời gian dường như thời gian như trôi chậm hơn, một lát cắt của tuổi trẻ với những câu chuyện tình yêu dang dở đọng lại trong lòng người nghe.

Juky San đứng trên sân khấu lớn tại Hà Nội sau khi tham gia Em Xinh Say Hi.

Thu Hà Nội đón chào ca sĩ Juky San trong tiếng mưa nhẹ rơi lách tách, ánh đèn lung linh và tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả hâm mộ. Nữ ca sĩ sở hữu màu giọng nhẹ nhàng, mang nét cổ điển pha hiện đại, thể hiện 3 bản hit, bao gồm Người Đầu Tiên, Phải Chăng Em Đã Yêu và Tin Nhắn Sau Cùng.

Đây là những ca khúc đậm chất thanh xuân, giúp khán giả trẻ đắm chìm vào không gian âm nhạc, ngân nga theo từng giai điệu. Juky San phấn khích cho biết: “Đây là lần đầu tôi hát ở Hà Nội trên sân khấu ngoài trời với đông đảo khán giả trẻ. Tôi rất yêu các bạn, yêu không khí mùa thu”.

Đến 20h30, không khí đêm nhạc trở nên sôi động với sự xuất hiện của ca sĩ Hà Nhi. Xuất hiện với trang phục sexy, Hà Nhi mang đến màn trình diễn đầy biến hóa khi thì day dứt trong Chưa Quên Người Yêu Cũ, rồi bùng nổ năng lượng, trình diễn cuốn hút các ca khúc Dĩ Vãng Nhạt Nhoà và Khúc Nhạc Vui.

Hà Nhi biến hoá trong nhiều ca khúc khác nhau, thể hiện sự duyên dáng khi giao lưu với khán giả.

RHYDER lần thứ hai góp mặt tại đêm nhạc nằm trong lễ khai mạc giải chạy với những ca khúc quen thuộc. Là người trình diễn cuối cùng, rapper trẻ xuất hiện đầy năng lượng bên cạnh các vũ công trong ánh sáng rực rỡ và tiếng nhạc dồn dập, khiến khán giả hò reo không ngừng.

Nam ca sĩ không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến mọi người đồng loạt hát theo các ca khúc trong album mới phát hành của mình. Vẫn những nốt cao chót vót nhưng chất giọng biến hoá nhiều màu sắc, kết hợp cùng phong cách biểu diễn cuốn hút, RHYDER mang lại diện mạo mới mẻ cho các bài hát Tiếc Cho Em, Chẳng Tin Vào Tình Yêu, Dân Chơi Sao Phải Khóc, Chịu Cách Mình Nói Thua,…

Trước sức nóng của hàng nghìn khán giả, nam ca sĩ không ngần ngại xuống phía dưới, giao lưu cùng người hâm mộ.