Rolex rời con phố đắt đỏ nhất thế giới

Sau 45 năm gắn bó, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Rolex chính thức không còn hiện diện tại Wempe, cửa hàng đa thương hiệu bên dưới khách sạn Peninsula trên đại lộ Fifth Avenue (Mỹ).

Sự kiện “ông lớn” đồng hồ Thụy Sĩ kết thúc gần 5 thập kỷ tại cửa hàng Wempe không hẳn là một bất ngờ, theo Professional Watches.

Năm 2023, Wempe đã đóng cửa cửa hàng đa nhãn hàng nổi bật với thương hiệu chủ lực Rolex tại Bond Street (London, Anh) ngay sau khi Watches of Switzerland công bố kế hoạch mở cửa hàng flagship độc quyền của Rolex trên cùng con phố. Cửa hàng mới này chính thức đi vào hoạt động trong năm 2025.

Cửa hàng Rolex tại Wempe ở Fifth Avenue, con phố đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: Coronet Magazine.

Tại New York (Mỹ), quyết định rút Rolex khỏi Wempe càng trở nên đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh gã khổng lồ ngành đồng hồ chuẩn bị khai trương trụ sở mới tại 665 Fifth Avenue (New York), chỉ cách đó chưa đầy 2 dãy nhà.

Dự án trụ sở 25 tầng với diện tích hơn 15.000 m2, được công bố từ năm 2019, không chỉ là nơi đặt văn phòng mà còn hứa hẹn trở thành cửa hàng bán lẻ Rolex lớn nhất thế giới khi hoàn thành vào năm 2026.

Trước đây, Wempe từng điều hành boutique Rolex tại chính địa điểm này thay cho Rolex, nhưng dường như mối quan hệ hợp tác lâu dài không đủ sức giữ chân thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ.

Theo Rudy Albers, Chủ tịch Wempe chi nhánh Mỹ, cửa hàng vẫn sẽ hoạt động bình thường đến hết năm 2025 và hoàn tất tất cả đơn đặt hàng.

Việc thương hiệu xa xỉ từ Thuỵ Sĩ thắt chặt mạng lưới bán lẻ không phải là điều mới mẻ. Sau khi mua lại Bucherer, một trong những nhà bán lẻ đồng hồ lớn nhất thế giới, vào năm 2023, hãng từng tuyên bố rằng thương vụ này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ với các nhà bán lẻ khác.

Tuy nhiên, theo một đối tác lâu năm, thương hiệu đang ưu tiên củng cố quyền kiểm soát kênh phân phối, có thể thông qua các cửa hàng do chính công ty sở hữu hoặc thông qua Bucherer.

Vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay là: Ai sẽ vận hành cửa hàng flagship tại trụ sở mới của Rolex trên Fifth Avenue?

Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng với việc Rolex sở hữu Bucherer, không khó để dự đoán rằng Bucherer có thể sẽ là cái tên được chọn. Đây được cho là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát hình ảnh thương hiệu.

Rolex dồn lực vào flagship mới tại New York. Ảnh minh họa: Frencesca Volbi/Bloomberg.

Sự ra đi của ông lớn Thụy Sĩ là một cú sốc không nhỏ đối với Wempe. Trong các cửa hàng đa thương hiệu, Rolex thường chiếm khoảng 50% doanh thu.

“Chúng tôi sẽ không ngồi yên. Wempe sẽ hợp tác với Patek Philippe để khai trương một trong những cửa hàng lớn nhất khu vực Bờ Đông vào năm 2026", chủ tịch Wempe chia sẻ. Được biết, Wempe đã nhanh chóng công bố kế hoạch mở rộng gấp đôi không gian trưng bày dành cho Patek Philippe. Tuy nhiên, liệu động thái này có đủ để bù đắp khoảng trống mà Rolex để lại vẫn là một dấu hỏi lớn.