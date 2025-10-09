Rủi ro khi đi giày adidas Samba, Onitsuka Tiger Mexico 6

Kiểu giày dáng thấp đang được ưa chuộng trở lại, song bác sĩ chỉnh hình cho biết nếu mang sai cách hoặc trong thời gian dài, có thể gây tình trạng gót, mỏi chân hoặc chấn thương.

Các thương hiệu liên tục quảng bá hình ảnh thể thao, năng động, người dùng dễ lầm tưởng giày dáng thấp có thể dùng cho mọi hoạt động: Ảnh minh họa: WSJ.

Sau thời kỳ đế dày, hầm hố thống trị đường phố, làn sóng thời trang đang chứng kiến sự lên ngôi của những đôi giày dáng thấp. Với thiết kế gọn nhẹ, ôm chân và dễ phối đồ, các mẫu như Adidas Samba, Puma Speedcat hay Onitsuka Tiger Mexico 66 nhanh chóng trở thành “must-have item” trong tủ đồ của giới trẻ.

Không chỉ xuất hiện trong các outfit dạo phố, kiểu giày này còn được ưa chuộng khi đi tập gym hoặc đi làm, nhờ vẻ ngoài năng động, linh hoạt. Tuy nhiên, theo chuyên gia chỉnh hình Daniel Wong, Giám đốc phòng khám Straits Podiatry (Singapore), giày dáng thấp dù tiện dụng nhưng lại tiềm ẩn không ít rủi ro cho sức khỏe bàn chân, theo CNA.

“Giày dáng thấp thường có phần đế mỏng, độ đàn hồi thấp và cấu trúc kém nâng đỡ so với giày thể thao chuyên dụng. Chúng mang lại cảm giác nhẹ, linh hoạt và vừa đủ êm khi mới xỏ vào, khiến nhiều người lầm tưởng là giày ‘đa năng’”, Wong giải thích.

Cơn sốt giày dáng thấp cũng cho thấy người tiêu dùng đang bị chi phối mạnh bởi hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: @pumasportstyle/IG.

Tuy nhiên, với thiết kế ưu tiên thẩm mỹ hơn chức năng, kiểu giày này có thể dẫn đến mỏi bàn chân, đau gót, hoặc thậm chí chấn thương khi sử dụng trong thời gian dài.

Các vấn đề thường gặp khi mang giày dáng thấp chủ yếu đến từ việc thiếu hỗ trợ cần thiết cho bàn chân trong quá trình di chuyển.

Trước hết là thiếu lớp đệm giảm chấn, khiến bàn chân phải hấp thụ trực tiếp lực tác động từ mặt đất khi đi lại hoặc vận động. Điều này dễ dẫn đến cảm giác mỏi, đau ở lòng bàn chân hoặc đầu gối nếu sử dụng trong thời gian dài.

Thứ hai, thiếu hỗ trợ vòm chân cũng là nguyên nhân phổ biến gây ra các vấn đề như bàn chân bẹt, viêm cân gan chân hay đau gót. Khi vòm chân không được nâng đỡ đúng cách, trọng lực phân bổ không đều sẽ khiến phần cơ và dây chằng dưới lòng bàn chân hoạt động quá mức.

Cuối cùng, đế phẳng và mỏng làm tăng áp lực lên các khớp khi vận động trên bề mặt cứng. Về lâu dài, việc này có thể dẫn đến các chấn thương do lặp lại lực tác động liên tục.

Theo chuyên gia chỉnh hình Daniel Wong, có một số tình huống mà người đeo nên cân nhắc thay đôi giày Samba yêu thích bằng giày thể thao chuyên dụng. Cụ thể, khi đi bộ đường dài hoặc đứng lâu, phần đế mỏng và thiếu lớp đệm hấp thụ lực khiến bàn chân nhanh mỏi, không phù hợp cho hoạt động kéo dài.

Với đi bộ ngoài trời hoặc leo núi, đế giày mềm và linh hoạt có thể khiến bàn chân dễ bị tổn thương khi gặp địa hình gồ ghề hoặc nhiều sỏi đá.

Trong các bài tập cường độ cao, giày dáng thấp chỉ thích hợp cho các bài tập tĩnh như nâng tạ nhờ độ ổn định, nhưng khi chuyển sang cardio hoặc HIIT, giày không đủ khả năng giảm chấn, dễ gây chấn thương.

Khi chạy bộ, dù được quảng cáo là “kiểu dáng thể thao”, thực tế giày dáng thấp không dành cho vận động cường độ cao.

Việc thiếu lớp đệm và hỗ trợ vòm chân khiến người mang dễ gặp vấn đề về cơ - khớp mà không nhận ra. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

“Khi chạy, lực dồn lên khớp gấp 2,5-3 lần trọng lượng cơ thể. Chỉ giày chạy chuyên dụng mới đủ lớp đệm và độ bền để bảo vệ bàn chân”, Wong cho biết. Với các môn thể thao đòi hỏi động tác xoay chuyển hoặc bật nhảy như tennis, bóng rổ hay HIIT, kiểu giày này thường không đủ ổn định để giữ thăng bằng bên hông, làm tăng nguy cơ chấn thương.

Bên cạnh đó, kiểu giày này cũng không phù hợp với một số nhóm người có vấn đề về bàn chân hoặc xương khớp.

Người có bàn chân bẹt hoặc vòm chân cao dễ bị đau gót, đầu gối và cột sống do thiếu lớp đệm hỗ trợ. Người bị viêm cân gan chân, đau gót hoặc gân Achilles nên tránh vì đế giày quá mỏng sẽ làm tăng áp lực lên vùng gót. Người mắc tiểu đường hoặc đau thần kinh cũng không nên sử dụng vì thiếu lớp bảo vệ khiến da dễ bị chai sạn, phồng rộp hoặc trầy xước.

Cuối cùng, người bị viêm khớp cần đặc biệt cẩn trọng, bởi giày thiếu độ giảm chấn sẽ làm tăng lực nén lên khớp, gây đau và viêm nặng hơn theo thời gian.