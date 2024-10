Saigon Expresso: Chân tướng kẻ giết bạn gái trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng

Bên cạnh đó, thông tin về nguy cơ bệnh Marburg xâm nhập TP.HCM; gần 1,3 tấn vú heo, sụn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc hay thai phụ bỏng 95% do nổ bình gas cũng đáng chú ý.

Ngày 19/10/2024

Xe container lật giữa ngã 6 Cộng Hòa tại trung tâm TP.HCM. Khoảng 5h30 ngày 18/10, xe container kéo theo rơ-moóc hàng loại 40 feet lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng đại lộ Võ Văn Kiệt đi Lý Thái Tổ.

Khi đến ngã 6 Cộng Hòa, tài xế cho phương tiện chạy theo vòng xoay để di chuyển qua đường Lý Thái Tổ thì xảy ra tai nạn lật xe, chắn ngang đường. Vụ tai nạn may mắn không gây thương tích về người nhưng gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Gần 1,3 tấn vú heo, sụn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc ở TP.HCM. Đại điện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp với Phòng Y tế TP Thủ Đức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 20 đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức của ông Trần Văn Trị.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Văn Trị không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của 1.296 kg hàng hóa là thực phẩm đông lạnh. Các loại thực phẩm gồm chân vịt (22 kg), trứng gà non (55 kg), kê gà (10 kg), thỏ nguyên con (5 kg), lưỡi vịt (59 kg), cánh và sụn gà (102 kg), mề gà (9 kg), vú heo (970 kg), da heo (5 kg). Tổng giá trị lô hàng là 49.514.000 đồng.

Thai phụ bỏng 95% do nổ bình gas tại TP.HCM. Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 18/10, đơn vị này đang nỗ lực điều trị cho một phụ nữ 33 tuổi, nhập viện trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Bệnh nhân này đang mang thai con thứ 4 ở tuần thứ 26. Hiện tại, người bệnh bị sốc bỏng nặng, bỏng lửa gas độ 2 tới 95% cơ thể, huyết áp chưa đo được. Hiện tại, thai phụ đang được các bác sĩ khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình chăm sóc và điều trị tích cực, nhưng tiên lượng dè dặt.

Nguy cơ bệnh Marburg xâm nhập TP.HCM. Bộ Y tế Rwanda (quốc gia ở châu Phi) ra thông báo về vụ dịch do virus Marburg lần đầu tiên phát hiện tại nước này. Tính đến ngày 1/10, nước này đã ghi nhận tổng cộng 58 trường hợp mắc bệnh do virus Marburg (MVD).

Nhận định về nguy cơ bệnh Marburg tại TP.HCM, Sở Y tế cho biết nguy cơ không cao nhưng vẫn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn, TP.HCM áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, về đường hàng không, nguy cơ này khá thấp do không có đường bay thẳng từ Rwanda đến TP.HCM. Đồng thời, hành khách cũng được sàng lọc trước khi xuất cảnh.

Đối với đường hàng hải, khả năng thâm nhập là rất thấp vì Rwanda chỉ có một cảng biển tại Kigali và không có tàu thuyền nào trực tiếp đến từ cảng này. Thêm vào đó, thời gian vận chuyển từ châu Phi về TP.HCM kéo dài từ 25 đến 40 ngày, dài hơn thời gian ủ bệnh tối đa của virus Marburg là 21 ngày.

Chân tướng kẻ sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng. Chiều 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Minh (27 tuổi; trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Phan Văn Minh là nghi phạm sát hại chị Y.H. (23 tuổi, trú huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tại một nhà nghỉ gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, ngày 14/10, Minh đến thuê phòng tại nhà nghỉ ở khu vực trước Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Khuya ngày 15/10, thanh niên này quay lại phòng cùng với chị H.

Đến 10h ngày 16/10, tại phòng nhà nghỉ, do mâu thuẫn tình cảm, Minh dùng hai con dao đâm nhiều lần vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Minh rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành.