Saigon Expresso: Cúp nước diện rộng ở TP.HCM

Bên cạnh đó, thông tin về vụ bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành, lý do ca mắc sởi ở TP.HCM giảm chậm cũng đáng chú ý.

Ngày 3/10/2024

Công an TP.HCM truy tìm người liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 5 tỷ. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy tìm người đối với ông Đặng Thanh Hùng Vũ (SN 1977, CMND số 300849289 do Công an tỉnh Long An cấp ngày 9/9/2002; nơi thường trú: Ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và ông Trần Ngọc Sơn (SN 1991, CMND số 230774317 cấp ngày 27/4/2018, nơi cấp Công an tỉnh Gia Lai; nơi ĐKTT tại tổ 6, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), đều có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thực hiện thủ tục kháng nghị đối với vụ tranh chấp dân sự về đất đai để ký kết hợp đồng tư vấn - môi giới ký gửi bất động sản, chiếm đoạt số tiền hơn 5,1 tỷ đồng của ông Nguyễn Thành Hiếu.

TP.HCM có thể lạnh dưới 20 độ. Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 3 tháng cuối năm 2024, gió mùa Đông - Bắc sẽ thay thế hoàn toàn gió mùa Tây - Nam tại Nam bộ. Do đó, có thể nhận thấy rõ rệt sự chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô tại khu vực này.

Tháng 11 và tháng 12 là thời kỳ gió mùa Đông - Bắc hoạt động mạnh dần, thời tiết mùa khô nhưng khả năng vẫn có những ngày có mưa trái mùa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa. Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam có thể giảm xuống dưới 20 độ C trong nửa cuối tháng 12 năm nay.

Bé 6 tuổi ở TP.HCM đầy thương tích, nghi bị bạo hành. Bé tên N.T.K., 6 tuổi. Cơ quan công an đang giữ để làm việc với một phụ nữ là bảo mẫu, đồng thời truy tìm cha ruột của bé K. là N.Q.T. (24 tuổi, ngụ quận 8).

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.V. (23 tuổi) và N.Q.T. trước đây chung sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, có một con chung là bé K. Hơn 3 năm trước, khi hai người chia tay, chị V. đưa con đi nơi khác sinh sống. Đến tháng 7 vừa qua, chị V. có gửi bé K. cho T., hiện sống tại phường 16, quận 8.

Tối 28/9, chị V. nghe hàng xóm nói cháu K. xảy ra chuyện. Đến nơi, chị V. phát hiện bé K. bị thương tích ở khắp đầu, mặt, cổ, tay, chân và bỏng nặng ở hai chân. Chị V. ngay lập tức đưa con vào bệnh viện cấp cứu và trình báo vụ việc với công an địa phương.

Cúp nước diện rộng ở TP.HCM. Thời gian cúp nước từ 21h ngày 5/10 đến 5h ngày 6/10. Những nơi bị cúp nước gồm quận 8 (các phường 7, 13, 15), huyện Bình Chánh (thị trấn Tân Túc và các xã Tân Kiên, Tân Quý Tây, Bình Chánh).

Trong thời gian trên, nhiều địa phương khác cũng có thể xảy ra tình trạng nước yếu. Cụ thể, tại quận 12 gồm các phường: Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành, Thới An và Thạnh Xuân. Quận Gò Vấp tại các phường: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quận Tân Phú tại các phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Tân Thành, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa.

Quận Tân Bình tại các phường 10, 12, 13, 14, 15. Quận 6 tại các phường 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quận 8 tại các phường 6, 8, 9, 14, 16. Toàn bộ huyện Hóc Môn và quận Bình Tân.

Lý do ca mắc sởi ở TP.HCM giảm chậm. Theo Sở Y tế TP.HCM, dù thống kê trên hệ thống, thành phố đã đạt được độ bao phủ vaccine sởi nhưng do tình hình di biến động dân cư, vẫn còn những trẻ chưa tiêm bù trong cộng đồng.

Theo cơ quan này, tỷ lệ bao phủ vaccine trên thực tế chưa đạt ngưỡng bảo vệ là 95%. Điều này lý giải việc có thể không bùng phát dịch sởi lớn tại TP.HCM nhưng số ca sẽ giảm chậm và có thể xuất hiện chùm ca bệnh ở nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp.