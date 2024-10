Saigon Expresso: GHTK nói gì khi khách mua iPhone nhưng nhận hộp rỗng

GHTK lên tiếng vụ khách mua iPhone 16 Pro Max nhận hộp rỗng, NSX Anh trai vượt ngàn chông gai xin lỗi Minh Tuyết, Miền Bắc đón không khí lạnh bổ sung... là các tin tức đáng chú ý.

Ngày 21/10/2024

GHTK lên tiếng vụ khách mua iPhone 16 Pro Max nhưng nhận hộp rỗng. Về việc ông Hoàng Tùng, ngụ tại TP Hà Nội nhận được hộp rỗng khi mua chiếc iPhone 16 Pro Max giá hơn 30 triệu đồng trên Apple Store Online, đại diện công ty Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) cho biết sau khi nắm được thông tin, doanh nghiệp đã làm việc với Apple để đảm bảo quyền lợi người mua. Cụ thể, ông Hoàng Tùng sẽ nhận được sản phẩm thay thế trong thời gian sớm nhất. GHTK là đối tác vận chuyển duy nhất của Apple tại Việt Nam, phụ trách xử lý đơn hàng gửi đến khách nêu trên.

“Về phía Giao Hàng Tiết Kiệm, chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ việc, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, công ty sẽ trình báo công an xử lý theo quy định”, đại diện công ty giao vận cho biết.

Aeon sắp xây trung tâm thương mại 35 triệu USD ở Hà Nam. UBND tỉnh Hà Nam mới đây đã tổ chức buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai đầu tư dự án trung tâm thương mại Aeon. Tại buổi lễ, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 35 triệu USD (tương đương 875 tỷ đồng ). Aeon Việt Nam sẽ hợp tác cùng CTCP Thương mại và Dịch vụ Tuấn Kiệt Hà Nam để phát triển dự án này.

Theo lãnh đạo tỉnh, Aeon là thương hiệu lớn trên thế giới. Do đó, sự có mặt của Aeon tại Hà Nam sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thu hút đầu tư vào tỉnh. Ông Trương Quốc Huy khẳng định tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dự án của Aeon sớm đi vào hoạt động.

Miền Bắc đón không khí lạnh bổ sung. Dự báo thời tiết những ngày tới (đến ngày 29/10), miền Bắc đón liên tiếp không khí lạnh tăng cường, những ngày đầu có mưa, sau giảm, trời se lạnh, vùng núi có nơi rét.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 20-22/10, có mưa rào rải rác; từ 23-29/10 có mưa vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, thấp nhất 21-25 độ.

Bitexco hoàn tất bán siêu dự án tứ giác Bến Thành. Theo thông tin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, toàn bộ phần vốn góp của Bitexco tại Công ty TNHH Saigon Glory đã được chuyển sang Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Saigon Glory vốn dĩ là công ty con 100% vốn của Bitexco, có trụ sở tại tầng 47 toà nhà Bitexco Financial Tower (quận 1, TP.HCM). Đây là chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon, tọa lạc trên "đất vàng" khu tứ giác Bến Thành, có 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính (quận 1, TP.HCM).

Trong thông báo mới, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội ủy quyền cho 3 cá nhân là ông Trần Thanh Tú, bà Trần Thị Minh Hiếu và ông Nguyễn Anh Đức sở hữu phần vốn tại Saigon Glory.

NSX Anh trai vượt ngàn chông gai xin lỗi Minh Tuyết. Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai xác nhận vợ chồng ca sĩ Minh Tuyết bỏ về ở concert tối 19/10. Nhà sản xuất gửi lời xin lỗi vì đã không kịp sắp xếp được vị trí chỗ ngồi tốt, dẫn đến những trải nghiệm chưa được trọn vẹn của nữ ca sĩ và chồng tại sự kiện.

"Đã có những thông tin không chính xác ảnh hưởng đến hình ảnh của Minh Tuyết. Xin khán giả hãy yêu thương và chia sẻ vì một hình chụp, một đoạn clip ngắn không thể hiện hết câu chuyện. Ngay sau đó, chúng tôi trao đổi với Minh Tuyết và nữ ca sĩ đã thông cảm, hiểu cho ban tổ chức".