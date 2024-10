Cô gái bị đấm gãy răng khi đưa bạn say xỉn rời quán bar ở Singapore

Cô gái 24 tuổi bị hai người đàn ông đấm túi bụi khi cố gắng đưa người bạn say xỉn lên taxi về nhà.

Người phụ nữ, được xác định là S, được cho là đã đến bệnh viện sau đó. Những bức ảnh được chia sẻ với Mothership cho thấy S bị chảy máu môi dưới và bầm tím trên mặt. "Không có đạo đức khi đánh một cô gái vô tội mà không có lý do gì rồi bỏ trốn", một người bạn của S viết trong bài đăng trên Instagram.

Người bạn của S, tên là Alexi, nói với Mothership rằng sự việc xảy ra vào ngày 15/10, tại Club Vox ở Suntec City, Singapore.

Người bạn đi cùng S, chỉ được xác định là C, đang tổ chức tiệc sinh nhật ở đó. Vào khoảng 3h26, C "say khướt và nói năng không mạch lạc". S muốn đưa cô về nhà vì họ sống trong cùng một khu chung cư.

Nhưng khi cô bước vào xe taxi cùng với C, một người đàn ông đã cố gắng "kéo C ra". Người đàn ông này được cho là đã yêu cầu S đưa C trở lại quán bar để tiếp tục uống rượu.

Cô gái 24 tuổi bị đánh bên ngoài quán bar.

Khi S không chịu và muốn đưa C về nhà an toàn, người đàn ông này đã lớn tiếng đe dọa. Sau đó, anh ta được cho là đã đấm vào mặt S nhiều lần trước khi bỏ đi.

Một người đàn ông khác chạy về phía chiếc taxi và hỏi C - cô gái mừng sinh nhật - rằng cô có ổn không. Anh ta hỏi liệu người đàn ông đầu tiên có đánh cô không. Khi C nói không, người đàn ông thứ hai cũng bắt đầu đấm vào mặt và miệng S.

Alexi cho biết, sau vụ tấn công, ba chiếc răng của S đã bị đánh bật ra và chảy máu khắp miệng. Cô được điều trị tại bệnh viện.

Alexi khẳng định rằng hai người đàn ông này cũng bị cáo buộc đã đánh đập nhiều cô gái khác, một số người đã lên tiếng báo cáo về những vụ việc tương tự. Cô cho biết mình chia sẻ câu chuyện vì hy vọng những phụ nữ khác phải cảnh giác và cẩn thận khi ra ngoài uống rượu.

Cảnh sát xác nhận rằng đã nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ vào khoảng 3:30 sáng 15/10 tại số 7 Temasek Boulevard. Cảnh sát cho biết một phụ nữ 24 tuổi bị thương và một người đàn ông 22 tuổi đã bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng.

Người đàn ông 22 tuổi này cùng hai người đàn ông khác, 25 và 26 tuổi, đang bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.