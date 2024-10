Saigon Expresso: Phát hiện thi thể trong quán karaoke bỏ hoang

Vụ phát hiện thi thể trong quán karaoke bỏ hoang ở Bình Dương, đề xuất trực thăng chữa cháy ở Bình Dương, tháo cầu phao Phong Châu... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 17/10/2024

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay có gì? UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức trang trí, xây dựng Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 22 - Tết Ất Tỵ năm 2025. Theo UBND TP.HCM, điểm nhấn Đường hoa của Nguyễn Huệ năm nay vẫn là các hoạt động mang đặc trưng văn hóa ngày Tết nhằm đáp ứng mong đợi của người dân thành phố về một điểm đến vui xuân lý tưởng. Ngoài Đường hoa, năm nay còn có các khu vực phục vụ ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các hoạt động lễ hội, tương tác, kết nối,... trên vỉa hè dọc hai bên đường Nguyễn Huệ.

TP.HCM đề xuất trang bị trực thăng chữa cháy các nhà cao tầng. Đề cập đến đặc điểm TP.HCM hiện nay là hẻm sâu, nhà cao tầng, nhiều xe điện, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân nêu những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong công tác phòng chống cháy nổ hiện nay so với 20 năm trước; đồng thời, nêu phương án trực thăng chữa cháy khi xảy ra các vụ cháy tại khu nhà cao tầng...

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), cho rằng giải pháp này là cần thiết nhưng nếu chỉ phục vụ cứu nạn cứu hộ, chữa cháy thì chưa phù hợp và hiệu quả. Trực thăng có thể sử dụng để phục vụ nhiều tình huống khẩn cấp khác. Tuy nhiên, thiết kế nhà cao tầng hiện nay chưa được bố trí bãi đáp trực thăng, do đó cần xem xét để đưa vào dự thảo Luật với nội dung này.

Phan Đạt nói về hôn nhân với Phương Lan. Trong livestream tối 15/10, Phan Đạt được hỏi về mối quan hệ hiện tại với Phương Lan. Nhà sản xuất khẳng định vợ chồng anh vẫn bình thường. "Hiện tại, chúng tôi vẫn ổn. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai, mọi người vẫn ủng hộ cả hai. Mình đến với nhau như nào thì sau này cũng như vậy. Không phải vì những chuyện xung quanh mà mọi người ghét hay yêu mến ai đó hơn. Vợ tôi, đương nhiên tôi phải yêu. Như tôi đã nói, vợ tôi hiện vẫn phải đi làm", Phan Đạt nói.

Khẩn cấp tháo cầu phao Phong Châu. Do nước sông Hồng qua khu vực cầu phao Phong Châu lên cao, lưu tốc nước lớn nên Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, đã buộc phải tháo cầu khẩn cấp từ ngày 16/10. Đây là lần thứ hai lực lượng công binh buộc phải cắt cầu, sau khi nối lại hoạt động được hơn 10 ngày. Khi đủ điều kiện an toàn, Lữ đoàn 249 sẽ nối lại cầu phao để phục vụ hoạt động đi lại của nhân dân giữa hai huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao.

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke An Phú bỏ hoang. Trưa 16/10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Thuận An khám nghiệm, xác minh làm rõ tin trình báo từ người dân phát hiện bộ phận cơ thể người bên trong quán karaoke An Phú. Quán karaoke An Phú nằm trên mặt tiền đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Cơ sở này hiện bị bỏ hoang từ sau vụ cháy kinh hoàng vào tháng 9/2022 làm 32 người thiệt mạng. Hiện cơ quan công an vẫn chưa thông tin về vụ việc này.