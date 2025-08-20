Nữ cảnh sát Trung Quốc 'ngầu như phim' vì bắn 10 phát trúng hồng tâm

Nữ cảnh sát 26 tuổi ở tỉnh Chiết Giang gây bão mạng sau đoạn video huấn luyện bắn súng, khi cô bình tĩnh hạ trúng hồng tâm cả 10 phát đạn và được ngợi ca là "ngầu như phim".

Ying Weimi từng phá án liên quan đến công ty thương mại điện tử xuyên biên giới. Ảnh: QQ.

Nữ cảnh sát Ying Weimin (26 tuổi) nổi tiếng trên mạng sau khi xuất hiện trong phim ngắn tuyên truyền chống lừa đảo, nay tiếp tục gây chú ý nhờ khả năng bắn súng chính xác tuyệt đối trong video huấn luyện, theo SCMP.

Ying công tác tại Đồn cảnh sát Wangchun, chi nhánh Haishu, Sở Công an thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang). Trong video được đăng tải gần đây, cô mặc trang phục chiến thuật, lắp súng thành thạo rồi bắn liền 10 phát đều trúng hồng tâm. Người xem ca ngợi màn trình diễn "trơn tru như dòng nước chảy".

Giấc mơ làm cảnh sát đã theo Ying từ nhỏ. Năm 2017, cô vào Học viện Cảnh sát Chiết Giang, chuyên ngành chỉ huy và chiến thuật. Sau khi tốt nghiệp năm 2021, cô xung phong ra tuyến đầu, trải qua huấn luyện khắt khe về điều tra, truy bắt và xử lý vụ án.

Năng lực của Ying không chỉ thể hiện trên thao trường. Tháng 3/2023, cô tham gia phá thành công một vụ án phức tạp liên quan đến công ty thương mại điện tử xuyên biên giới, trực tiếp xông vào hiện trường khống chế nghi phạm và bảo quản chứng cứ điện tử quan trọng.

Mặc dù nổi tiếng trên mạng, Ying Weimin vẫn khiêm tốn và tận tâm phục vụ cho người dân. Ảnh: QQ.

Một năm sau, Ying tiếp tục triệt phá băng nhóm trộm cắp, bắt toàn bộ nghi phạm và thu hồi hàng chục nghìn nhân dân tệ. Người dân tặng cô tấm băng rôn với dòng chữ: "Xuất kích như hổ, truy lùng chính xác, bắt trộm chắc chắn".

"Cảnh sát phải chủ động. Chỉ khi đến gần người dân hơn thì mới giúp họ tránh xa được kẻ lừa đảo", nữ cảnh sát chia sẻ.

Từ kinh nghiệm điều tra nhiều vụ lừa đảo viễn thông, Ying còn tự xây dựng kịch bản phim ngắn, lồng ghép thủ đoạn lừa đảo có thật để tuyên truyền phòng chống. Bộ phim phát sóng tháng 10/2024 nhanh chóng lan tỏa, được cộng đồng mạng khen ngợi: "Kiến thức chống lừa đảo vừa chui vào đầu tôi theo cách không ngờ tới".

Dù nổi tiếng, Ying vẫn khiêm tốn: "Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người. Điều đó tiếp thêm động lực để tôi giữ nhiệt huyết, làm việc chăm chỉ và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn".

Trên mạng, nhiều người gọi Ying Weimin là "nữ cảnh sát ngầu và anh hùng". Có người viết: "Xinh xắn, bản lĩnh, tôi đã xem đi xem lại video hàng chục lần". Một bình luận khác xúc động: "Mỗi viên đạn trúng đích đều là lời thề bảo vệ sự sống bằng chính mạng sống".