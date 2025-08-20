Nữ KOL sinh con thứ 13 cho Elon Musk giờ ra sao?

Sau một năm im ắng vì bê bối tình ái với Elon Musk, Ashley St. Clair trở lại với podcast mới, mở đầu bằng những chia sẻ châm biếm về đời sống và xã hội.

Sau bê bối mà chính mình gọi là "tự hủy sự nghiệp", nhà văn, influencer Ashley St. Clair (26 tuổi) - người tuyên bố đã sinh đứa con thứ 13 cho tỷ phú Elon Musk - vừa công bố dự án mới: một podcast mang tên Bad Advice (tạm dịch: Lời khuyên tồi).

Tập đầu tiên được phát hành trên nền tảng X, nơi St. Clair tung ra hàng loạt chia sẻ châm biếm, từ những câu chuyện đời thường cho tới các vấn đề xã hội đang gây chú ý ở Mỹ, theo The New York Post.

"Sau một năm với nhiều lựa chọn sai lầm và một khoảng trống trong hồ sơ LinkedIn không thể giải thích hợp pháp, tôi quyết định làm podcast. Khác với Ben Shapiro hay Megyn Kelly, tôi không nghĩ ý tưởng của mình là món quà cho nhân loại. Tôi có lẽ đưa ra những lời khuyên tệ nhất, nên hãy coi mọi thứ tôi nói là câu chuyện cảnh báo”, cô nói trong đoạn ghi âm dài 30 phút.

St. Clair cho biết cô đang bị đuổi khỏi chỗ ở và chỉ vừa xoay xở được khoản tài trợ 10.000 USD từ công ty Polymarket để thực hiện tập đầu tiên. Trước đó, cô tiết lộ Musk từng cho thuê một căn hộ sang trọng ở khu tài chính Manhattan, nơi giá thuê có thể lên tới 40.000 USD /tháng.

Ashley St. Clair tiết lộ con của mình vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc. Ảnh: Ashley St. Clair/X.

Trong podcast, St. Clair còn mỉa mai những vụ việc thu hút dư luận, từ các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội đến câu chuyện một TikToker "yêu" chatbot AI. Vốn quen với lối nói hài hước, cô thường so sánh những tình huống nghiêm túc bằng những hình ảnh đời thường để tạo tiếng cười.

Cô cũng dành nhiều lời châm biếm cho các vấn đề xã hội như chi phí sinh hoạt, tội phạm hay khủng hoảng vô gia cư, đồng thời nhắc đến một số nhân vật nổi bật ở Mỹ theo cách hóm hỉnh, gây tranh cãi.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn riêng, St. Clair từng gọi Musk là "hài hước" và "giản dị", nhưng khẳng định ông muốn giữ bí mật về đứa con của họ với lý do an toàn.

Elon Musk, 53 tuổi, hiện có 12 người con công khai với nhiều người phụ nữ, trong đó có vợ cũ Justine Wilson, ca sĩ Grimes và giám đốc Neuralink Shivon Zilis. Con trai với St. Clair được giấu tên, nhưng cô tiết lộ bé "khỏe mạnh và hạnh phúc".