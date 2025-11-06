Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đổ xô 'săn' ảnh dã quỳ phủ vàng sườn núi Ba Vì

  Thứ năm, 6/11/2025 11:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đầu đông, khi những triền núi Ba Vì ngập trong sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, du khách lại tìm đến check-in giữa mùa hoa ngắn ngủi nhưng quyến rũ nhất năm.

hoa da quy Ba Vi anh 1

Những ngày đầu tháng 11, khi không khí lạnh tràn về miền Bắc, dãy núi Tản Viên lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ.
hoa da quy Ba Vi anh 2

Trên cung đường dẫn vào Vườn Quốc gia Ba Vì, từng vạt hoa dã quỳ đang độ bung nở, trải dài như thảm nắng, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn của du khách mê chụp ảnh và yêu thiên nhiên.
hoa da quy Ba Vi anh 3

Dã quỳ - loài hoa còn được gọi là cúc quỳ hay hướng dương dại, năm nào cũng nở đúng hẹn vào khoảng cuối thu, đầu đông.
hoa da quy Ba Vi anh 4

Tại Ba Vì, loài hoa này được người Pháp mang về trồng từ những năm 1930 - 1940, khi họ xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi. Gần một thế kỷ trôi qua, dã quỳ vẫn sinh sôi tự nhiên, phủ kín nhiều sườn đồi, khe núi, tạo nên khung cảnh vàng óng mỗi độ gió lạnh đầu mùa.
hoa da quy Ba Vi anh 5

Rừng hoa dã quỳ trong khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì rộng chừng 10 ha, nằm ở khu vực cao 400-700 m, được chia thành nhiều vạt nhỏ. Mỗi bông hoa dã quỳ có 12-13 cánh, đường kính 8-10 cm, sắc vàng rực rỡ, nhụy to tròn. Khi nắng sớm lên, hàng nghìn bông hoa hướng về phía mặt trời, ánh lên màu mật ong, nổi bật giữa nền xanh của rừng thông và cỏ dại.
hoa da quy Ba Vi anh 6

Từ Hà Nội, chỉ mất hơn một giờ di chuyển, du khách đã có thể đắm mình giữa "biển hoa" vàng rực. Những ngày cuối tuần, dòng xe nối nhau lên núi từ sáng sớm. Trên các khúc cua quanh co, từng tốp bạn trẻ dựng xe, tạo dáng bên vạt hoa ven đường.
hoa da quy Ba Vi anh 7

Nhiều nhóm mang theo bàn nhỏ, bình pha cà phê, chọn một góc dưới tán hoa để ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành của vùng núi Ba Vì. "Năm nào tôi cũng rủ bạn bè lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ. Mùa này trời trong, hoa nở đều, chỉ cần giơ máy là có bức ảnh đẹp. Cảm giác như lạc vào vùng cao nguyên giữa lòng miền Bắc", Mai Hương, 28 tuổi, du khách đến từ Hà Đông chia sẻ.
hoa da quy Ba Vi anh 8

Còn ông Nguyễn Văn Thái, người dân xã Tản Lĩnh, cho biết: "Hoa năm nay nở sớm hơn một chút, chắc do trời ít mưa. Mỗi khi đến mùa, khách kéo về đông lắm, có hôm cả nghìn người. Người dân cũng vui vì ai cũng ý thức giữ gìn, không bẻ hoa, không xả rác như trước".
hoa da quy Ba Vi anh 9

Để đến được khu rừng hoa chính, du khách mua vé vào Vườn Quốc gia, sau đó đi khoảng 200 m lên độ cao 400 m, rẽ trái và đi bộ chừng 300 m.
hoa da quy Ba Vi anh 10

Càng đi sâu, hoa càng nở dày, tạo thành lối mòn rực rỡ dưới nắng. Đây cũng là điểm được nhiều nhiếp ảnh gia chọn để "săn" khung hình đầu đông.
hoa da quy Ba Vi anh 11

Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa là từ 7h đến 9h sáng hoặc sau 15h chiều, khi ánh nắng nhẹ, màu hoa lên rực và không khí mát mẻ. Mùa dã quỳ kéo dài đến cuối tháng 11, tùy thời tiết từng năm

    Mua da quy no ro hinh anh

    Mùa dã quỳ nở rộ

    09:23 16/11/2022 09:23 16/11/2022

    0 11

    Mùa hoa dã quỳ đẹp nhất vào tháng 11. Đây được coi như loài hoa báo đông vì thường nở rộ vào những ngày thu muộn.

