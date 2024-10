Sang nhà hàng xóm chơi, lén mở két cuỗm tiền vàng

Trước đó, vào ngày 14/7, Công an quận Ngô Quyền tiếp nhận đơn của chị N.T.D.T (SN 1988, cùng trú phường Gia Viên) trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp 343,8 triệu đồng và một số vàng trang sức trong két sắt của gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự điều tra. Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng xác định đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Khôi.

Đối tượng Nguyễn Văn Khôi (áo đen ngồi giữa) tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, sau khi trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Khôi đã rời khỏi nơi cư trú. Tiến hành truy vết, trinh sát xác định đối tượng ẩn náu tại địa bàn quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), đã tiến hành vây bắt thành công, đồng thời thu hồi được một số tài sản tang vật mà Khôi chưa kịp tiêu thụ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Khôi khai nhận do là hàng xóm thường xuyên qua lại, biết chị N.T.D.T có tiền trong két sắt. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Khôi đã lấy chìa khoá két và thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau đó, Nguyễn Văn Khôi sử dụng một số tiền lấy trộm được để mua vàng SJC và ma túy, số còn lại Khôi đem theo trên người cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

