Sao mạng Brazil tử vong sau ca phẫu thuật thẩm mỹ ‘mắt cáo’

  • Thứ bảy, 11/10/2025 18:18 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Adair Mendes Dutra Junior, KOL thời trang tại Brazil, qua đời sau biến chứng từ ca phẫu thuật “mắt cáo” được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.

Ngỡ là trào lưu làm đẹp vô hại, phẫu thuật mắt xếch nay trở thành lời cảnh tỉnh về những rủi ro và biến chứng y khoa có thể xảy ra. Ảnh: @dutraau/IG.

People đưa tin Adair Mendes Dutra Junior (31 tuổi), một KOL ngành thời trang tại Brazil, qua đời hôm 6/10 do những biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ “mắt cáo”.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ, “mắt cáo” là kỹ thuật tạo hình khóe mắt bằng cách kết hợp nâng cung mày, căng vùng giữa mặt và chỉnh góc mắt. Phương pháp này được yêu thích rộng rãi nhờ ảnh hưởng từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Adair cũng không ngoại lệ, anh tìm đến bác sĩ phẫu thuật Fernando Garbi khá nổi tiếng tại Brazil để thực hiện nâng mắt cáo vào tháng 3. Tuy nhiên, 6 tháng sau, anh bất ngờ chia sẻ với Brazil Feed TV rằng mình đã bị nhiễm trùng hậu phẫu, với các triệu chứng sưng tấy và bầm tím trên mặt. Sau đó, anh tìm đến một bệnh viện địa phương để điều trị và được bác sĩ da liễu tại đây theo dõi sát sao.

Theo cổng thông tin Portal Leo Dias, Adair đã kiện bác sĩ Garbi với 6 cáo buộc, trong đó có 3 tội danh nghiêm trọng: hành nghề trái phép, tư vấn gian dối và gây thương tích nặng.

Bắt trend tạo mắt cáo, Adair vô tình trở thành nạn nhân của thủ thuật thẩm mỹ tưởng chừng không rủi ro. Ảnh: @dutraau/IG.

People cho biết tòa soạn đã liên hệ với chính quyền São Paulo và đại diện bác sĩ Garbi để xin phản hồi. Luật sư của ông phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định Garbi không liên quan đến cái chết của Adair, đồng thời cho rằng những tin đồn lan truyền chỉ nhằm gây chú ý.

“Tất cả biện pháp pháp lý, cả dân sự lẫn hình sự, sẽ được áp dụng đối với những người có hành vi xúc phạm hoặc vu khống, nhằm buộc họ chịu trách nhiệm tương xứng với mức độ gây tổn hại mà họ đã gây ra cho bác sĩ Fernando”, luật sư nói thêm.

Đến ngày 3/10, tình trạng của Adair trở nặng. Anh được đưa vào bệnh viện gần nhất nhưng không qua khỏi.

Trả lời tạp chí Quem (Brazil), Gean Souza, bạn thân của Adair, nói: “Tôi muốn công lý được thực thi cho người bạn quá cố của mình. Anh ấy còn nhiều ước mơ dang dở, muốn được gần gia đình và ra nước ngoài”.

Trường hợp của Adair cũng phản ánh một thực tế đáng lo ngại. Chẳng hạn, tại Mỹ, theo kết quả điều tra kết hợp giữa KFF Health NewsNBC News, các chuỗi cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đang bị kiện nhiều lần vì sai sót y khoa hoặc các hành vi vi phạm chuyên môn.

Các bác sĩ thẩm mỹ cũng cảnh báo rằng các trung tâm này tập trung nhiều vào chiến lược tiếp thị và quảng bá hơn là đảm bảo rằng bác sĩ của họ có đủ trình độ chuyên môn và khả năng xử lý các biến chứng có thể xảy ra.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN Brazil tháng 11/2024, Phòng Kỹ thuật Phẫu thuật Thẩm mỹ thuộc Hội đồng Y khoa São Paulo (Cremesp) nhấn mạnh rằng để tránh các biến chứng nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, bác sĩ phẫu thuật phải có chứng chỉ hành nghề hợp lệ và chuyên môn phù hợp. Đồng thời, ê-kíp y tế hỗ trợ cần được đào tạo đầy đủ, trang bị thiết bị và nguồn lực cần thiết để xử lý nhanh chóng các tình huống khẩn cấp.

Vậy nên, dù được quảng bá là an toàn và phổ biến, phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro y khoa. Biến chứng có thể gây tổn thương nghiêm trọng, để lại di chứng lâu dài hoặc thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

