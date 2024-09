Sạt lở nghiêm trọng tại ngôi trường đang xây dựng ở Thanh Hóa

Mưa lớn kéo dài ngày đã khiến đất đồi sạt trượt, ập vào công trình trường học đang thi công tại xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).

Khu nhà 2 tầng bị đất, đá sạt trượt hư hỏng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa), do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, huyện Lang Chánh có mưa to đến rất to, gây tốc mái trường học, nhà dân. Mưa to cũng gây lũ tại các sông, suối và ngập úng một số diện tích hoa màu, cùng với đó là sạt lở các tuyến đường giao thông.

Đặc biệt, mưa lớn từ ngày 11-13/9 đã làm sạt trượt ta luy dương tại công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học và các công trình phụ trợ trường THCS xã Lâm Phú, khiến khối lượng đất ập vào công trình đang xây dựng, gây xô nghiêng về phía trước.

Nhiều vị trí tường bị nứt rộng từ 5-7cm, có một số cột bị cong, gãy, bên trái tầng một, khối lượng đất tràn xuống làm đổ tường 2 phòng học...

Hình ảnh sạt lở và các vết nứt của công trình. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).

Công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học và các công trình phụ trợ trường THCS xã Lâm Phú có tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng . Dự án khởi công tháng 8/2023. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công của dự án đạt khoảng 80%.

Hiện tại, huyện Lang Chánh đã đề xuất với ngành chức năng xem xét cho công bố tình trạng khẩn cấp về việc sạt lở tại điểm trường THCS xã Lâm Phú, cùng với phương án cho khắc phục bằng cách tìm địa điểm mới để xây dựng trường, đồng thời tính toán phương án khắc phục tình trạng sạt lở cũng như công trình bị hư hại...

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, ông Lê Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết sẽ báo cáo UBND tỉnh giao UBND huyện ra quyết định công bố tình trạng khẩn cấp, thực hiện ngay việc cảnh báo nguy hiểm, làm hàng rào chắn không cho người, gia súc vào khu vực này.

Đơn vị thi công di dời tài sản, máy móc ra khỏi khu vực sạt lở, giao UBND xã cử người trực, canh gác 24/24h để đảm bảo an toàn cho thầy cô giáo và học sinh...