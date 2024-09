142 giáo viên, học sinh Lào Cai thoát nạn sập nhà bán trú

142 giáo viên và học sinh tại trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum (Bát Xát, Lào Cai) đã may mắn thoát nạn khi quả đồi phía sau dãy nhà bán trú bất ngờ sạt lở trong đêm 8/9.

Hình ảnh dãy nhà bán trú tại trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum bị vùi lấp. Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, từ những ngày đầu ứng phó với cơn bão số 3, Công an huyện Bát Xát, công an các xã đã rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở và phát hiện điểm trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum (Bát Xát) nằm trong diện nguy hiểm có nguy cơ sạt lở từ đồi phía sau.

Ngay trong ngày 8/9, Công an xã Mường Hum đã di chuyển 11 giáo viên và 131 học sinh ra khỏi dãy nhà bán trú, tới lánh nạn tại trường Mầm non và nhà văn hoá thôn Piềng Láo.

Đêm 8/9, rạng sáng 9/9, quả đồi phía sau trường đã sạt xuống, gây đổ sập hoàn toàn dãy nhà bán trú gồm 16 phòng ở. 142 giáo viên và học sinh của trường đã bảo toàn được tính mạng nhờ được di chuyển kịp thời.

Lực lượng Công an xã Mường Hum và các xã lân cận đã phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện phương châm "4 tại chỗ", kịp thời hỗ trợ lương thực, đồ dùng thiết yếu cho người dân, giáo viên và học sinh tại các điểm lánh nạn.

Hiện tại, đường lên xã Mường Hum và các xã khác đã được được thông tuyến, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc men tiếp tế, hỗ trợ cho bà con nhân dân và các trường học nơi đây.

Ngoài trường trên, theo thống kê của Sở GD&ĐT Lào Cai ngày 12/9, huyện Bảo Yên có 7 trường học bị ngập lụt hoàn toàn; trên 30 trường học bị sạt lở, hư hỏng tài sản, cơ sở vật chất. Hiện, thị trấn Phố Ràng vẫn đang ngập nước; nhiều trường, điểm trường ở các xã vẫn chưa thể thông tin liên lạc.

Trận lũ quét đã vùi lấp 38 hộ dân tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Trong đó, có 27 học sinh bị tử vong (20 học sinh của trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh), tính đến 10h sáng 12/9.