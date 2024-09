Đại học thông báo sinh viên trở lại học trực tiếp

Nhiều trường đại học phía bắc đã thông báo cho sinh viên đi học trở lại sau khi khắc phục hậu quả của mưa lũ của bão số 3.

Cơ sở 2 Đại học Công Nghiệp Hà Nội sau bão số 3. Ảnh: FCT Media.

Hôm 11/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tân sinh sẽ quay trở lại học trực tiếp từ ngày 12/9 theo thời khóa biểu.

Trong khi đó, với sinh viên khóa K68 trở về trước và kỹ sư chuyên sâu, các lớp học lý thuyết, bài tập tiếp tục sẽ kéo dài thời gian giảng dạy và học tập trực tuyến đến hết ngày 21/9.

Riêng các lớp thí nghiệm, thực hành, giáo dục quốc phòng - an ninh, vẫn học trực tiếp theo thời khóa biểu. Các lớp giáo dục thể chất học trực tiếp từ ngày 16/9. Trường hợp các bạn sinh viên không thể tham gia được do bất khả kháng sẽ được sắp xếp học bù sau.

Đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học, các lớp học trực tuyến đến hết ngày 21/9. Với sinh viên sau đại học, tuỳ theo tình hình, thầy/cô có thể chủ động cho triển khai theo hình thức online hoặc offline.

Tương tự, công tác khắc phục hậu quả sau bão đã hoàn tất, sinh viên Đại học Hạ Long cũng trở lại học tập bình thường từ ngày 12/9.

Căn cứ tình hình thực tiễn của thời tiết sau cơn bão số 3, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo đến cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên về việc triển khai giảng dạy trực tiếp từ chiều ngày 12/9.

Đối với sinh viên không thể đi học trực tiếp do ảnh hưởng của thời tiết (sinh sống trong khu vực ngập lụt không thể di chuyển), sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên giảng dạy. Giảng viên sẽ cung cấp tài liệu, hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu hoặc làm bài tập để đảm bảo nội dung học tập.

Sau thời gian tạm dừng việc đến trường do mưa lũ, ngập lụt, một số trường đại học nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã thông báo học sinh trở lại trường.

Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) thông báo các hoạt động đào tạo sẽ quay trở lại bình thường từ 12/9. Sáng 11/9, các đơn vị đã kịp thời khắc phục hậu quả của mưa lũ, ổn định trường lớp.

Tương tự, Đại học Khoa học, Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh (Đại học Thái Nguyên) cho biết sinh viên trở lại học tập bình thường từ ngày 12/9.

Các trường lưu ý sinh viên ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, không thể di chuyển đến trường do khách quan có thể đến trễ hơn sau khi giao thông đi lại an toàn. Những trường hợp này cần thông tin ngay cho giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn, hỗ trợ.

Trong khi đó, Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tiếp tục cho cán bộ, giảng viên, người học nghỉ ngày 12/9 và 13/9. Lịch học bù sẽ được sắp xếp sau. Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) cho sinh viên và học viên toàn trường nghỉ học lý thuyết và thực hành, đồng thời hủy lịch thi trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 15/9.

Nhiều trường đại học khác tiếp tục chuyển hình thức học trực tiếp sang trực tuyến để đảm bảo an toàn hoặc khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3. Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho sinh viên học online từ chiều 11/9 đến khi có thông báo mới.

Học viện Ngân hàng triển khai dạy online với tất cả lớp học phần tại trụ sở Học viện Ngân hàng và phân viện Bắc Ninh từ ngày 11/9 đến 13/9. Các lớp học phần tổ chức trong ngày 14/9 được nghỉ, lịch học bù cho sinh viên sẽ vào tuần dự trữ.

Sinh viên Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội học online từ 12/9 đến ngày 22/9. Đại học Công nghiệp Hà Nội cho sinh viên học trực tuyến đến hết tuần này, đối với các lớp lý thuyết. Các lớp/ca học thực hành tổ chức dạy học trực tiếp hoặc hình thức phù hợp theo đặc thù của học phần hoặc điều chỉnh thời gian học theo điều kiện thực tế.