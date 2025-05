Sau tháng 'màu hồng', doanh số xe Thái Lan lại tiếp tục giảm

Sau tháng 3 có triển lãm ôtô Bangkok, thị trường xe Thái Lan lại tiếp tục suy giảm khi cả sản lượng và doanh số xe trong nước đều tụt dốc.

Ảnh: Bangkok Post

Theo thống kê của Liên đoàn Công nghiệp ôtô Thái Lan (FTI), sản lượng ôtô trong tháng 4 đạt tổng 104.250 chiếc, giảm 19,75% so với tháng trước đó và giảm 0,4% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng ôtô du lịch đạt 40.025 chiếc, giảm 12% so với tháng trước đó.

Doanh số ôtô trong nước vào tháng 4 ghi nhận ở mức 37.165 chiếc, thấp hơn kỳ báo cáo tháng trước 20,4%. Nhóm bán tải, phân khúc gánh vác doanh số của ngành công nghiệp xứ chùa vàng, cũng ghi nhận mức giảm từ 14.222 chiếc xuống còn 9.769 chiếc.

Sản lượng xe năng lượng mới trong tháng 4 cũng ghi nhận sự suy giảm. Lượng xe thuần điện sản xuất được 4.764 chiếc, giảm 11,9%, xe plug-in hybrid ghi nhận sản 1.031 chiếc, giảm 56,3%. Xe hybrid sản xuất tại Thái đạt 18.581 chiếc, thấp hơn kỳ báo cáo trước đó 4%.

Có thể thấy sau đợt tăng trưởng vào tháng 3 nhờ Triển lãm ôtô Bangkok (BIMS 46th), thị trường xe tại đất nước chùa vàng tiếp tục rơi vào cảnh lao dốc.

Dù so với cùng kỳ năm 2023, doanh số và sản lượng có tăng nhẹ tuy nhiên đây vẫn phản ánh tình trạng mất cân bằng của ngành công nghiệp xe Thái, vốn từng là ngành mũi nhọn của cả quốc gia.