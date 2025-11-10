ShopeeFood tung ưu đãi Đại tiệc kép - deal nhân đôi, niềm vui gấp bội

Nhân sự kiện 11.11, chỉ cần mở ShopeeFood lên là hội sành ăn sẽ được “bủa vây” bởi vô số deal lớn, giá hời từ các thương hiệu nổi tiếng, tha hồ ăn uống say mê từ sáng đến tối.

Tháng 11 này, hội “nghiện ăn ngon” có lý do chính đáng để mở tiệc thả ga mà vẫn tiết kiệm. Từ bữa trưa giòn rụm với gà rán, buổi xế ngọt ngào cùng trà sữa đến bữa tối linh đình với pizza nóng hổi - tất cả đều quy tụ trong sự kiện ShopeeFood 11.11 Đại tiệc kép - deal nhân đôi. Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Popeyes, Lotteria, Phê La, Phúc Long, Katinat, Pizza Hut, Domino’s Pizza… góp mặt mang đến vô vàn ưu đãi “xịn xò”.

Nạp năng lượng giữa giờ với combo gà rán siêu hời

Giữa những giờ học căng thẳng hay buổi chạy deadline liên tục, chắc hẳn ai cũng sẽ cần một chút năng lượng để thêm phần tỉnh táo. Và không gì “sạc pin” tốt hơn một phần gà rán nóng hổi, lớp vỏ vàng ruộm giòn tan ôm trọn phần thịt mềm mọng bên trong.

Nếu khách hàng đang tìm một món “vừa ngon vừa vui” để cùng lập hội ăn trưa với đồng nghiệp hay bạn bè, Popeyes chính là lựa chọn chuẩn bài. Thương hiệu chơi lớn vào ngày 11/11 với combo “Mua 1 tặng 1” siêu hời. Cụ thể, khi mua combo A gồm 2 miếng gà tắm nước mắm hoặc gà cajun cheese kèm một khoai tây chiên và một nước ngọt có giá 164.000 đồng, khách hàng sẽ được tặng phần combo B gồm một phần mì Ý phô mai béo ngậy, một gà popcorn giòn rụm, một salad bắp cải trộn thanh mát cùng một nước ngọt.

Giờ trưa chẳng cần phải ra đường, chỉ với vài thao tác chạm trên ShopeeFood là những miếng gà rán thơm lừng đã “cập bến” tận nơi.

Không chịu kém cạnh, Lotteria cũng góp vui với combo 3 món gồm một gà rán, một mì Ý và một Pepsi mát lạnh giảm còn 58.000 đồng. Khách hàng nhập mã FASTFOOD100 (số lượng giới hạn) để tiết kiệm thêm 10%, tối đa 100.000 đồng, áp dụng từ nay đến hết ngày 11/11.

“Up mood” cả ngày với đồ uống mát lạnh

Dù là buổi sáng cần khởi động năng lượng, giữa giờ làm cần đổi gió hay chiều muộn cần xua tan mệt mỏi, một ly đồ uống mát lạnh và ngọt ngào luôn là “bí kíp” giúp bạn lấy lại hứng khởi tức thì.

Nếu bạn là người mê vị trà đậm đà, combo siêu hời từ nhà Phê La sẽ khiến bạn “đổ gục”. Chỉ với 88.000 đồng, bạn đã có ngay một ly size La và một ly size Phê, áp dụng cho các món Olong sữa, Olong nhài sữa, Tấm, Khói B'lao, Phong lan và Bông. Bên cạnh đó, bạn còn có thể nhập mã PHELA30 (số lượng giới hạn) để được giảm ngay 30.000 đồng cho đơn từ 88.000 đồng.

Duy nhất ngày 11/11, Phúc Long “gây thương nhớ” với combo 3 ly chỉ 99.000 đồng, kèm mã 1111PHUCLONG30 giảm thêm 30.000 đồng cho đơn hàng 99.000 đồng (số lượng giới hạn). Một combo “đậm vị tỉnh táo” cho buổi chiều, phù hợp với việc rủ rê hội đồng nghiệp chốt đơn để tiếp năng lượng và xả stress.

Buổi chiều thêm tỉnh táo với loạt deal trà sữa ngọt ngào.

Và nếu bạn muốn đổi gió với hương vị tươi mới, Katinat hứa hẹn làm bạn hài lòng. Dù là trà sữa chôm chôm thơm béo hay bơ già dừa non sánh mịn, mỗi ly đều mang đến trải nghiệm vừa ngọt ngào, vừa sảng khoái.

Sẽ còn tuyệt hơn khi mua trà sữa chôm chôm (59.000 đồng) vào ngày 11/11 trên ShopeeFood, bạn sẽ có cơ hội được tặng thêm một ly trà sữa chôm chôm hoặc một ly bơ già dừa non. Nhập mã KATINAT50K (số lượng giới hạn) để giảm thêm 50.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng.

Nhập tiệc tối linh đình với pizza nóng hổi

Đôi khi chẳng cần ra ngoài, chỉ cần rủ hội cạ cứng qua nhà hay tụ họp cùng người thân là đã có ngay buổi tối rôm rả. Cả hội vừa tám chuyện, vừa thưởng thức những chiếc pizza nóng hổi, thơm lừng mùi phô mai được giao tận nơi, cảm giác tiện lợi mà vẫn vui hết cỡ. Ứng cử viên sáng giá cho vị trí ngôi sao của bữa tối chính là deal pizza phô mai cao cấp giảm giá chỉ còn 59.000 đồng từ Pizza Hut, áp dụng từ 9/11 đến 11/11. Lớp phô mai mozzarella béo mịn phủ kín mặt bánh, kết hợp cùng sốt cà chua đậm vị tạo nên hương vị ngon khó cưỡng, khiến mọi tín đồ phô mai phải “xiêu lòng” ngay từ miếng đầu tiên.

Domino’s Pizza cũng gia nhập cuộc vui với loạt deal ngon khó cưỡng. Từ ngày 11/11 đến ngày 13/11, thương hiệu này sẽ tung mã DOMINOS80K giúp bạn tiết kiệm 80.000 đồng cho đơn từ 309.000 đồng (số lượng giới hạn). Một chiếc pizza topping đầy ắp, phô mai tan chảy quyện với sốt thơm lừng, thêm vài món ăn kèm hấp dẫn là đủ cho một bữa tối ngập tràn năng lượng và tiếng cười.

Đặt đơn và thưởng thức những miếng pizza nóng giòn thơm phức với mức giá “dễ chịu” qua ứng dụng gọi món màu cam quen thuộc.

Những ưu đãi hấp dẫn đã chính thức “lên sóng”. Mở ngay ứng dụng ShopeeFood để săn deal hời và tận hưởng bữa tiệc ẩm thực theo cách riêng, thỏa thích thưởng thức món ngon mà chẳng phải lo về giá.