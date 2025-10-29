Câu chuyện về những 'nữ tài cam' chọn tự do cầm lái cuộc đời

Điểm chung của nhiều nữ tài xế ShopeeFood là tinh thần bền bỉ “bám nghề”, từ đó không chỉ đồng hành cùng màu áo cam trên mọi cung đường, mà còn vững vàng làm chủ cuộc sống.

Hình ảnh nữ tài xế công nghệ hăng hái giao từng đơn hàng đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Trái với suy nghĩ công việc vất vả do phải di chuyển nhiều, dãi nắng dầm mưa hay đòi hỏi thể lực cao, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn gắn bó, xem đây không chỉ là nguồn thu nhập ổn định, mà còn là hành trình giúp các chị em tìm thấy niềm vui, khẳng định sự tự chủ trong cuộc sống.

Trong đó, những “nữ tài cam ShopeeFood” với hành trình giao món đến tận tay khách hàng đã và đang lan tỏa tinh thần bền bỉ, bản lĩnh kiên cường cùng nhiệt huyết đáng khâm phục với điều mình lựa chọn gắn bó.

Ban đầu có thể còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài ngày làm quen, nhiều người đã nhanh chóng bắt nhịp, cảm nhận được sự linh hoạt và tự do. Rồi cứ thế, với các nữ tài cam, mỗi chuyến xe là một trải nghiệm mới, giúp họ ngày càng vững vàng và thêm tự tin trong từng hành trình.

Gần 10.000 đơn hàng là cột mốc chị Nguyễn Thùy Linh (Hà Nội) - đối tác tài xế ShopeeFood - đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025. Được vinh danh là một trong những nữ tài xế tiêu biểu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị chia sẻ: “Tôi luôn cho rằng mỗi nghề đều có những khó khăn và giá trị riêng, làm tài xế ShopeeFood cũng vậy. Mình cứ giữ tinh thần tích cực, suy nghĩ đơn giản thì nó sẽ đơn giản thôi. Ban đầu, tôi lo lắng về thời tiết mưa nắng thất thường hay sợ mình lạc hậu về công nghệ, nhưng gắn bó một thời gian rồi cũng quen dần. Thậm chí, càng ngày tôi càng cảm thấy trân quý công việc này, đến nay cũng đã cầm lái được hơn 5 năm rồi đấy!”.

Nối tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng từ các nữ xế “nhà cam”, chị Huỳnh Mỹ Linh (TP.HCM) tuy mới có thâm niên gần 2 năm, nhưng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với cột mốc đạt 11.000 đơn hàng trong thời gian tương tự. Thành tích ghi nhận một quá trình hoạt động chăm chỉ của chị khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục.

“Ở tuổi 51, tôi cũng sợ mình không làm được vì đâu biết gì về công nghệ. Thế rồi nghe cậu em động viên, tôi quyết định thử. Chuyến đầu tiên còn bỡ ngỡ, chuyến thứ hai quen dần, đến chuyến thứ ba là thành thạo. Tất nhiên, ai chẳng lo lắng lúc bắt đầu, nhưng tôi dặn lòng bản thân là lao động chính trong gia đình nên dù chậm cũng không được bỏ cuộc”, chị Mỹ Linh bộc bạch.

Nhắc đến những khó khăn trong công việc, chị Mỹ Linh chỉ cười hiền và nói “cũng không đến nỗi”. Bởi với chị, mỗi ngày cầm lái là một ngày ý nghĩa, khi giúp bản thân có thêm thu nhập ổn định để chăm lo cho người thân. “Làm lâu rồi cũng quen nhịp nên tôi chẳng ngại gì cả, chưa kể chạy nhiều thì được nhiều thôi!”, chị Linh hào hứng nói thêm.

Giống chị Thùy Linh và chị Mỹ Linh, chị Trần Thanh Huyền (TP.HCM) cũng từng có thuở đầu e dè, nhưng vẫn lựa chọn đồng hành và gắn bó với ShopeeFood suốt 5 năm qua. Chị cho biết: “Nhiều người hỏi tôi sao không thử chọn một công việc nào khác mà ít phải di chuyển thường xuyên ngoài đường để đỡ cực hơn. Tôi chỉ đáp mỗi nghề có điểm lợi và bất lợi riêng mà phải làm mới biết. Quan trọng là tôi yêu sự tự do của một tài xế công nghệ nên mới gắn bó lâu dài”.

Hay như với chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (Hà Nội), căn bệnh tim cũng không thể cản bước ý chí mạnh mẽ của nữ tài xế có dáng người nhỏ bé. Hơn một năm qua, chị đều đặn cầm lái rong ruổi khắp các cung đường thủ đô, xem đó không chỉ là công việc, mà còn là hành trình vun vén cho tổ ấm nhỏ. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với đường phố xa lạ, chị dần quen nhịp và mạnh dạn hơn, biến áp lực cơm áo gạo tiền và trách nhiệm chăm sóc 2 con nhỏ thành động lực tiến lên phía trước.

Chị Thùy Linh, Mỹ Linh, Thanh Huyền hay Thúy Hằng chỉ là một vài trong số rất nhiều “nữ tài cam” tiêu biểu của ShopeeFood. Với tinh thần chuyên nghiệp, thái độ tích cực cùng sự tận tâm trong công việc, họ đã góp phần khắc họa chân dung những người phụ nữ hiện đại chủ động, vững vàng và luôn nỗ lực với con đường mình đã chọn.

Khi mới bắt đầu, nhiều người có thể chưa hình dung hết những giá trị công việc này mang lại. Nhưng càng gắn bó, các nữ tài xế ShopeeFood càng cảm nhận rõ sự linh hoạt trong công việc, có thể làm chủ thời gian và duy trì thu nhập ổn định để chăm sóc cho gia đình, bản thân. Quan trọng hơn, họ tìm thấy sự tự tin khi làm chủ cuộc sống và mỗi chuyến xe lại tiếp thêm động lực yêu nghề hơn mỗi ngày.

Chị Thúy Hằng nói: “Công việc này giúp tôi cân bằng giữa việc chăm sóc con cái, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và đảm bảo sức khỏe. Công việc có đôi chút vất vả nhưng cho tôi nhiều thứ, đặc biệt là những câu chuyện hết sức ấm lòng. Có những lần giao đồ ăn vào buổi tối, các bạn sinh viên thỉnh thoảng lại động viên tôi bằng cái bánh, cái kẹo rồi chúc lên đường bình an. Chỉ là kỷ niệm nhỏ thôi, nhưng khiến tôi xúc động và nhớ mãi”.

Với chị Thùy Linh, công việc tại ShopeeFood mang đến sự linh hoạt và chủ động hơn so với trước đây. “Hôm nào nhà có việc bận, tôi dễ dàng nghỉ mà chẳng cần xin phép hay ngại ảnh hưởng đến ai. Từ khi tôi khoác áo cam, cuộc sống gia đình ổn hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Hàng ngày đi làm, tôi cũng yên tâm vì không chỉ có đồng nghiệp giúp đỡ, mà công ty cũng luôn có những chính sách hỗ trợ tài xế”, chị cho biết.

Bên cạnh các chương trình tăng thu nhập, ShopeeFood còn mang đến sự quan tâm thiết thực bằng những gói phúc lợi như bảo hiểm tai nạn, thưởng ngày lễ, Tết hay vinh danh tài xế trong nhiều dịp đặc biệt. Chị Thùy Linh bộc bạch thêm: “Tôi chỉ mong công ty phát triển, có thật nhiều khách để chúng tôi chạy được nhiều đơn, từ đó ổn định kinh tế và cuộc sống”.

Trong khi đó, từng trải qua nhiều nghề, chị Thanh Huyền cho rằng tài xế công nghệ là “chân ái” vì tự chủ thời gian, mang đến thu nhập ổn định và thoải mái nhất về tinh thần. Chạy đơn ngày nào, chị có tiền về tài khoản ngày đó để linh động trang trải các chi phí như tiền nhà, tiền học cho con...

Chị nói thêm: “Điều tôi thích nhất ở công việc này là ít áp lực, bởi chỉ cần chăm chỉ là có thu nhập ổn định. Khi có đơn thì nhận, lúc rảnh có thể nghỉ ngơi hay lo việc nhà. Quan trọng là tôi được tự sắp xếp thời gian theo ý mình và nỗ lực bao nhiêu thì nhận lại thành quả bấy nhiêu”.

Trong hơn 5 năm đồng hành ShopeeFood, điều làm chị ấn tượng nhất là khoản hỗ trợ của công ty dành cho tài xế đợt dịch Covid-19, song song đó còn có những đãi ngộ, ghi nhận từ các chương trình chạy đơn xuyên suốt năm. Mới đây, nhân dịp 20/10, ShopeeFood đã vinh danh 100 tài xế nữ xuất sắc toàn quốc và tặng hàng trăm phần quà là phiên bản áo thun giới hạn cho các tài xế nữ tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Mỹ Linh cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến cuộc sống gia đình đổi khác theo hướng tích cực hơn. “Cuộc sống gia đình cải thiện nhiều lắm chứ. Thu nhập không còn thiếu trước hụt sau. Con muốn có thêm bộ đồng phục mới hay muốn ăn gà rán mình cũng mua được. Tôi biết ơn công việc này vì giúp bản thân làm chủ và tự tin cho con cuộc sống tốt hơn”, chị Mỹ Linh xúc động.

Sự kiên trì của những “nữ tài cam” được đáp lại bằng một cuộc sống ngày càng ổn định, trọn vẹn hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ tìm thấy niềm vui từ những hành động tử tế nhỏ bé mỗi ngày và trong sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ ShopeeFood. Mỗi chuyến đi giờ đây không chỉ mang lại thu nhập, mà còn là hành trình lan tỏa sự tự tin và năng lượng tích cực đến cộng đồng.

4 nữ tài xế ShopeeFood, có người chọn yêu nghề vì sự tự do, linh hoạt, giúp họ cân bằng giữa công việc và chăm sóc người thân; có người lại gắn bó vì đảm bảo cuộc sống ổn định. Song, tất cả đều có chung tinh thần kiên định, chủ động và lạc quan trong mọi tình huống. Để rồi, chính họ tiếp tục truyền cảm hứng, thắp lên niềm tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể vững vàng viết nên câu chuyện của riêng mình bằng nỗ lực và đam mê.