Siết chặt cơ sở hoạt động kinh doanh Bar, Beer club, Pub

Gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP Huế diễn biến phức tạp. Các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gia tăng về số lượng, số vụ.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp TP Huế đã đưa ra xét xử khoảng 100 vụ án liên quan đến ma túy. Trong đó, nhiều vụ án có mức hình phạt rất nghiêm khắc, từ chung thân đến tử hình.

Vẫn nhức nhối tội phạm ma túy

Điển hình, mới đây, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" với tổng khối lượng gần 30kg, do bị cáo Trần Bảo Vũ (SN 1993, trú TP Huế) cầm đầu và 10 bị cáo còn lại đều có tuổi đời rất trẻ, gồm: Phan Minh Trung (SN 1990), Lê Khắc Dỉ (SN 2003), Phạm Xuân Nguyên Minh (SN 1999), Lê Anh Vũ (SN 2001), Hồ Văn Hùng (SN 1983), Võ Công Khuê (SN 1991), Huỳnh Thị Lệ Huyền (SN 1991), Võ Đại Tây Dương (SN 1996), cùng trú tại TP Huế; Nguyễn Duy Quang (SN 2004) và Nguyễn Thế Hùng (SN 1990), cùng trú tỉnh Quảng Trị.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023 - 2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ tỉnh Quảng Trị đưa về Huế tiêu thụ. Vũ trực tiếp điều hành, chỉ đạo "đàn em" tìm nơi cất giấu, vận chuyển và giao bán ma túy. Cơ quan chức năng đã khám xét nhiều địa điểm do Vũ thuê làm nơi tập kết và thu giữ số lượng ma túy gần 30 kg. Đây được xem là chuyên án ma túy có tang số được Công an thu giữ lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP Huế.

HĐXX tuyên phạt: Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang cùng mức án tử hình; các bị cáo Phạm Xuân Nguyên Minh, Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương, Lê Anh Vũ cùng mức án tù chung thân; các bị cáo Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng cùng mức án là 20 năm tù giam.

Theo nhận định của một điều tra viên, vụ án ma túy này nếu không kịp thời phát hiện, chặt đứt, thì chắc chắn sẽ có một lượng lớn ma túy sẽ tràn vào các cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar New Sky trên đường Lý Thường Kiệt (TP Huế) bị Công an bắt giữ.

Điều đáng nói, trong số khoảng trăm vụ án ma túy được đưa ra xét xử trong 8 tháng đầu năm thì có hàng chục vụ địa điểm gây án xảy ra tại cơ sở kinh doanh: Bar, Beer Club… Đơn cử như vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" mà TAND TP Huế xét xử sơ thẩm, các bị cáo: Đặng Phi C. (SN 2002), Hồ Đức Q. (SN 2007), Huỳnh Nhật N. (SN 1990), Nguyễn Văn T. (SN 2001), Võ Bá Ph. (SN 2004), Nguyễn Hữu H. (SN 2006) và Đặng Ngọc Th. (SN 2005, đều trú tại TP Huế) bị Công an TP Huế bắt giữ khi đang "phê" ma túy trong quán bar Asta (ở phường Thuận Hóa, TP Huế). HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 4 năm 2 tháng đến 7 năm 3 tháng tù.

Tương tự, nhóm đối tượng: Đỗ Công Minh (SN 1993), Hồ Tân (SN 1996), Vương Văn Triển (SN 2001), Trương Ngọc Anh (SN 2000), Đinh Vũ Long Nhật (SN 2001), Đinh Quý Cao Minh (SN 2001), Đinh Quang Lập (SN 2000), Ngô Hoàng An (SN 2002), Phạm Đinh Hữu Tuyến (SN 1994, cùng trú tại TP Huế) khi đang chơi ma túy ở bar Vegas (ở đường Bà Triệu, TP Huế) thì bị lực lượng Công an TP Huế ập vào kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ nhiều tang vật.

Trong 11 đối tượng đưa đi xét nghiệm nhanh, có 9 đối tượng dương tính với ma túy. HĐXX cũng đã tuyên phạt các bị cáo từ mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo một điều tra viên, tình hình tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp đối với đối tượng thanh, thiếu niên ở các quán Bar, Beer club... ngày càng trẻ hoá và có nhiều đối tượng nữ.

Kết nối camera an ninh để theo dõi

Nhằm siết chắt các cơ sở hoạt động kinh doanh Bar, Beer club, Pub và các loại hình tương tự trên địa bàn TP Huế; UBND TP Huế có Quyết định số 2938/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở hoạt động kinh doanh.

Theo quy chế này, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế có trách nhiệm chủ trì, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh Bar, Beer club, Pub và các loại hình tương tự trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan chủ động giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động của các cơ sở hoạt động kinh doanh Bar, Beer club, Pub và các loại hình tương tự trên địa bàn trên địa bàn thành phố và các cơ quan có liên quan khi nhận được yêu cầu…

Quy chế còn nêu rõ, các cơ sở hoạt động kinh doanh Bar, Beer club, Pub và các loại hình tương tự trên địa bàn thành phố phải tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trang bị tối thiểu 2 camera an ninh tại cơ sở để giám sát (được kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của TP Huế) để giám sát trực tuyến bằng dữ liệu số; vị trí lắp đặt phải quan sát đầy đủ mọi hoạt động của quán, cổng ra vào và có dữ liệu lưu trữ ít nhất trong 30 ngày nhằm phục vụ công tác quản lý khi cần thiết; chủ động trích xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội tại cơ sở. Chủ cơ sở có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm ANTT và xử lý các sự cố, vụ việc xảy ra tại cơ sở. Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật mà không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật, chủ cơ sở phải gửi thông báo bằng văn bản đến UBND xã, phường nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức nghệ thuật biểu diễn.

Đối với biểu diễn DJ (chỉnh nhạc) sau 22h đến 24h cùng ngày phải điều chỉnh âm thanh mức độ đảm bảo, không gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Không sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khoẻ cộng đồng và tâm lý xã hội...