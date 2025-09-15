Sinh viên ăn uống thời 4.0 - tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng

Đi học đại học, áp lực không chỉ nằm ở bài vở mà còn ở câu hỏi muôn thuở: “Ăn gì bây giờ?”. Nếu ngày trước, sinh viên chỉ biết “than dữ” và chọn đại cho xong bữa, thì ngày nay câu chuyện đã khác. Chỉ cần ngồi ở ký túc xá hay trong lớp học vào giờ giải lao, một cú chạm trên ứng dụng đặt đồ ăn là có ngay cả “vũ trụ món ngon”. Thay vì vò đầu bứt tai nghĩ ngợi, các bạn trẻ bây giờ có thể vừa “ngồi mát”, vừa ung dung chọn lựa từ cơm tấm, phở, gà rán đến trà sữa, bánh ngọt.

Ngày trước, vừa tan học là các bạn sinh viên đã vội vã chạy ra khỏi lớp để “xâm chiếm” các quán ăn ngon, giá hợp lý ở xung quanh trường. Muốn có chỗ ngồi, bạn phải nhanh chân, chậm một bước là coi như nhịn đói. Có bạn đang xếp hàng thì nhận được tin nhắn điểm danh, thế là đành ôm bụng đói chạy vội vào lớp. Còn bây giờ khác rồi, “khối sinh viên” chỉ cần mở ứng dụng ShopeeFood, chọn món ăn yêu thích và đợi các bác tài giao đồ ăn nóng hổi đến tận tay.

Chưa đến cuối tháng, ví đã cạn - chuyện quen thuộc với không ít sinh viên. Những ngày ấy, việc ăn uống thường phải “liệu cơm gắp mắm”, đôi khi chỉ dám chọn tô mì gói cầm cự qua bữa. Còn các bạn tân sinh viên thời 4.0 “dễ thở” hơn nhiều bởi chỉ từ 15.000 đồng (miễn phí vận chuyển và chưa bao gồm phí khác), bạn có thể đặt được bữa ăn tươm tất, nạp đủ năng lượng để vừa học tập, vừa vui chơi cả ngày với tính năng “Ăn ngon rẻ” trên ShopeeFood.

Đã nhiều lần hội bạn rủ nhau đi ăn quán, lúc gọi món hết mình nhưng trả tiền cũng “hết hồn”. Nhiều lúc mấy hôm sau bạn vẫn phải thắt lưng buộc bụng để bù lại lần “vung tay quá trán” của buổi tối trước. Giờ đây, nhờ có “cạ cứng” ShopeeFood với tính năng “Ăn ngon rẻ”, sinh viên dễ dàng thưởng thức món mình yêu thích ngay tại chỗ với mức chi phí hợp lý, không còn sợ “cháy ví”.

Từng có lúc tiệc buffet “chanh sả” là ước ao của hội bạn sinh viên, chỉ dám chốt kèo khi có dịp đặc biệt. Giờ đây, cả nhóm chỉ cần ngồi một chỗ mà vẫn đặt đủ các món như đi trẩy hội, từ cơm tấm, mì trộn, gà rán cho đến trà sữa hay matcha. Cảm giác được gọi hàng loạt món ngon mà không cần đắn đo về giá thật đúng chuẩn ước mơ thành hiện thực.

Không còn phải vượt nắng vượt gió, chen chúc hay nhịn đói, giờ đây chỉ cần truy cập vào danh mục Ăn ngon rẻ trên ShopeeFood là các bạn sinh viên đã có ngay một bữa ăn no nê chỉ từ 30.000 đồng. Đặc biệt, vào ngày 15 hàng tháng hoặc những dịp ưu đãi đặc biệt như ngày đôi, các món ăn trong danh sách “Ăn ngon rẻ” đồng loạt giảm còn 15.000 đồng (miễn phí vận chuyển và chưa bao gồm phí khác).

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, các bạn sinh viên ở nhiều tỉnh thành từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng cho đến Hải Phòng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai… đều có thể dễ dàng chốt đơn đa dạng các món ăn, thức uống hấp dẫn tại tính năng Ăn ngon rẻ mà ví vẫn rủng rỉnh.