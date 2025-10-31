Sinh viên thế hệ mới 2025 - khi sức trẻ hóa thành hành động

Chương trình “Sinh viên thế hệ mới 2025” trở lại với format thực chiến, nơi sức trẻ Gen Z tỏa sáng cùng tinh thần đồng đội và khát vọng vì cộng đồng.

Sau hai mùa phát sóng thành công, “Sinh viên thế hệ mới” đã trở thành một trong những chương trình truyền hình hiếm hoi dành riêng cho giới trẻ, nơi mỗi tập không chỉ là cuộc thi kỹ năng mà còn là hành trình kể câu chuyện trưởng thành của sinh viên Việt. Mùa 3 trở lại với diện mạo mới, format thực chiến và tinh thần mạnh mẽ hơn, hứa hẹn mang đến những thử thách kịch tính cùng những khoảnh khắc truyền cảm hứng cho thế hệ Gen Z năng động.

Format thực chiến, kịch tính và gắn liền đời sống sinh viên

Trở lại mùa thứ 3 trên sóng VTV3, “Sinh viên thế hệ mới 2025” tiếp tục là sân chơi truyền hình dành cho sinh viên trên toàn quốc - nơi họ được cọ xát, học hỏi và thử sức trong môi trường vừa thực tế, vừa đầy cảm xúc.

Năm nay, 8 đội thi đại diện cho 8 trường đại học sẽ cùng tranh tài qua 5 vòng thi: Bản sắc - Thể thao và tài năng - Thực tế - Bản lĩnh - Chung kết. Format mùa này được xem là “thực chiến” nhất từ trước tới nay, với độ khó tăng cao và nhiều yếu tố bất ngờ, thử thách kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo lẫn tinh thần đồng đội.

Nhà báo Phan Lạc Long, Phó Trưởng ban Văn hóa - Giải trí VTV3, trưởng ban tổ chức chương trình “Sinh viên thế hệ mới” và biên tập viên Ngô Quỳnh Trang, chỉ đạo nội dung chương trình, phát biểu tại sự kiện.

Nhà báo Phan Lạc Long chia sẻ: “Bản thân tôi đánh giá các vòng thi rất khó, và tôi thấy rằng các bạn sinh viên rất giỏi khi vượt qua tất cả những thử thách ấy. Chúng tôi mong rằng sau mỗi vòng thi, các em sẽ có cơ hội thể hiện bản thân, cọ xát với những thí sinh tài giỏi và trưởng thành hơn”.

Một điểm nhấn độc đáo của mùa 3 là vòng thi thể thao và tài năng, nơi sinh viên được cháy hết mình với những trận bóng rổ kịch tính. Những trận đấu này khiến cho cuộc thi không chỉ là sự tham gia của 5 bạn sinh viên trong đội thi mà trở thành sân chơi tập thể, nơi bất cứ sinh viên nào trong trường, dù là người cổ vũ hay vận động viên, cũng đều có thể góp sức mang lại điểm số bất ngờ.

BTV Ngô Quỳnh Trang, người phụ trách nội dung chương trình, chia sẻ: “Chúng tôi muốn giữ tinh thần cốt lõi là rèn luyện kỹ năng và hiện thực hóa dự án cộng đồng. Mỗi năm, chương trình đều điều chỉnh để cuộc chơi này càng lúc càng thú vị và khó hơn - vì sinh viên ngày càng thông minh và giỏi giang”.

Các đội thi khu vực miền Bắc gồm các trường: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc, Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng với đó, “Túi mù” - một plot twist đặc trưng của chương trình - tiếp tục là yếu tố tạo bất ngờ, buộc các đội thi phải thể hiện bản lĩnh ứng biến trong mọi tình huống. Năm nay, số lượng thành viên mỗi đội giảm từ 6 xuống 5, áp lực nhân đôi, nhưng cũng là cơ hội để mỗi cá nhân tỏa sáng và chứng minh khả năng làm việc nhóm.

Hành trình từ “tôi” đến “chúng ta”: Khi sinh viên cùng tạo giá trị

Nếu mùa 1 là khởi đầu, mùa 2 là hành trình định hình, thì mùa 3 của “Sinh viên thế hệ mới” là lúc các đội thi bước vào hành trình chuyển hóa - từ “tôi” đến “chúng ta”.

Tinh thần chủ đạo của mùa này hướng đến sức mạnh tập thể và giá trị cộng đồng. Điển hình là vòng thi “Đấu trường thực tế”, nơi các đội có 48 giờ triển khai một dự án cộng đồng thật - từ lập kế hoạch, kêu gọi tài trợ, đến tổ chức hoạt động. Đây là phần thi được đánh giá là “thực tế nhất, áp lực nhất nhưng cũng đáng tự hào nhất”.

Doanh nhân, giám khảo Vũ Linh (giữa) sẽ là người giúp các đội thi hiện thực hóa kế hoạch cộng đồng.

Doanh nhân, giám khảo Vũ Linh chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ với khả năng chịu áp lực của các thí sinh. Trong vòng 48 tiếng, có đội không chỉ hoàn thành dự án mà còn tổ chức được cả workshop, kêu gọi tài trợ và lan tỏa thông điệp ý nghĩa. Tôi tin rằng những kỹ năng đó sẽ là hành trang quý giá theo các bạn suốt hành trình trưởng thành”.

“Điều khiến chúng tôi hạnh phúc là các bạn ngày càng xác định rõ cộng đồng mình hướng đến là ai và có thể làm gì cho họ. Tinh thần đó chính là sợi chỉ xuyên suốt của Sinh viên thế hệ mới”. BTV Quỳnh Trang - Chỉ đạo nội dung chương trình

Từng là quán quân mùa 2 với dự án Side by Side - hỗ trợ người khiếm thính bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhóm sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: “Điều khiến chúng mình tự hào nhất là dự án vẫn tiếp tục được vận hành và lan tỏa ý nghĩa, chứ không dừng lại ở một cuộc thi. Tất cả những gì chúng mình học được từ chương trình là kinh nghiệm quý báu để tiếp tục bước đi trên hành trình cộng đồng”.

Từ những thủ khoa đầu vào đại học, người từng đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đến những thành viên chủ chốt của các CLB… họ đều gặp nhau ở tinh thần hành động vì cộng đồng. Và trong hành trình ấy, thành công không chỉ là danh hiệu quán quân, mà còn là sự trưởng thành của mỗi “tôi” khi hòa vào “chúng ta”.

Herbalife đồng hành cùng thế hệ sinh viên năng động

Đồng hành xuyên suốt cùng chương trình là Herbalife Việt Nam - thương hiệu quốc tế đã có 16 năm gắn bó với cộng đồng Việt Nam thông qua các hoạt động hướng đến lối sống năng động, khỏe mạnh.

Sự kiện ra mắt cuộc thi với thu hút đông đảo thí sinh và khán giả quan tâm.

Herbalife là đối tác chiến lược của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam, đồng hành đội tuyển quốc gia nam, nữ và U23 từ năm 2021. Bên cạnh đó, thương hiệu còn hợp tác với các cơ quan truyền thông thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam, Tôi khỏe đẹp hơn, hay Ngày hội chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho toàn dân.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào được tiếp tục đồng hành VTV3 trong mùa thứ 3 của ‘Sinh viên thế hệ mới’. Sự hợp tác này phù hợp cam kết của Herbalife: Xây dựng cộng đồng hỗ trợ mỗi cá nhân phát huy tốt nhất tiềm năng của mình, đồng thời nâng cao sức khỏe thể chất cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Ông Nguyễn Thành Đạt đại diện Herbalife Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Tinh thần mà Herbalife theo đuổi - “nuôi dưỡng năng lượng tích cực, vì một thế hệ khỏe mạnh và bền bỉ” - cũng chính là giá trị cốt lõi mà chương trình hướng đến: Truyền năng lượng, lan tỏa tinh thần hành động và tạo nên thế hệ sinh viên năng động, biết sống vì người khác.

“Sinh viên thế hệ mới 2025” sẽ chính thức phát sóng vào 20h chủ nhật hàng tuần trên VTV3, từ ngày 9/11. Một mùa thi mới, một hành trình mới - nơi sức trẻ được rèn luyện, cộng đồng được lan tỏa, và những giá trị “từ tôi đến chúng ta” được viết tiếp.