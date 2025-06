Số phận trái ngược của những hành khách ngồi hàng ghế 11

Vishwash là người duy nhất sống sót trong thảm kịch Air India, trong khi em trai đi cùng chuyến, ngồi cùng hàng ghế với anh thiệt mạng.

Một nhân viên cứu hỏa đứng cạnh máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India gặp nạn tại Ahmedabad, ngày 13/6. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, 2 anh em người Anh, Vishwash (40 tuổi) và Ajaykumar Ramesh (35 tuổi), đều có mặt trên chuyến bay 171 của Air India từ Ahmedabad đến Gatwick, London hôm 12/6.

Người sống sót thần kỳ, Vishwash, ngồi ở ghế 11A gần cửa thoát hiểm. Anh bị thương ở ngực, mắt, chân và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Tuy nhiên, Ajaykumar ngồi đối diện ở ghế 11J lại không qua khỏi trong vụ nổ lớn.

Hành khách Vishwash ngồi ở ghế 11A cạnh cửa sổ thoát hiểm, trong khi em trai ngồi ghế 11J. Ảnh: SeatGuru.

Trong tình trạng bị thương nặng, Viswash từ giường bệnh vẫn liên tục cầu cứu: "Phải tìm Ajay, nhất định phải tìm Ajay".

Gia đình hai anh em ở Leicester đang trải qua những giờ phút đau đớn tột cùng. Mẹ của họ quá đau buồn không nói nên lời, dù người thân đều tập trung đến an ủi.

Vài giờ sau vụ tai nạn, gia đình vẫn tuyệt vọng tìm kiếm thông tin về Ajay khi điện thoại của anh vẫn đổ chuông khi họ gọi. Air India sau đó xác nhận 241/242 người trên chuyến bay đã thiệt mạng, gần như xóa tan mọi hy vọng Ajay còn sống.

Đoạn video gây sốc cho thấy Viswash với nhiều vết thương đang tập tễnh rời khỏi hiện trường tai nạn. Cảnh sát tìm thấy anh tại một khu dân cư ở Gujarat và đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

"Sau 30 giây cất cánh, có một tiếng nổ lớn rồi máy bay rơi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Khi tôi đứng dậy, xung quanh toàn thi thể. Tôi hoảng sợ, đứng lên và chạy. Có mảnh vỡ máy bay văng khắp nơi. Ai đó đã kéo tôi lên xe cứu thương và đưa tôi đến bệnh viện", Viswash kể.

Cảnh sát cho hay Viswash đã "thoát ra bằng cách nhảy khỏi cửa thoát hiểm khẩn cấp".

Các thành viên của đội cứu hộ làm việc tại địa điểm máy bay của Air India bị rơi ở Ahmedabad (Ấn Độ), ngày 12/6. Ảnh: Reuters.

Trường hợp sống sót kỳ diệu này làm dấy lên tranh luận về mức độ an toàn của các vị trí ghế ngồi trên máy bay, đặc biệt khi ghế 11A không nằm trong nhóm được coi là an toàn nhất theo nhiều nghiên cứu trước đây.

Dữ liệu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phân tích bởi tạp chí Time năm 2015 cho thấy phần đuôi máy bay có tỷ lệ tử vong thấp nhất, tuy nhiên khả năng sống sót còn phụ thuộc vào loại tai nạn và vị trí máy bay chịu tác động mạnh nhất.

"Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến của vụ tai nạn. Vị trí ngồi của bạn sẽ quyết định rất nhiều khả năng sống sót về mặt cấu trúc", Daniel Kwasi Adjekum, nhà nghiên cứu an toàn hàng không tại Đại học North Dakota, chia sẻ với Live Science.

Theo nghiên cứu của Time dựa trên 35 năm dữ liệu FAA, hành khách ngồi ghế giữa lối đi ở phần giữa khoang có tỷ lệ tử vong cao nhất, lên tới 44%.

Trong khi đó, một nghiên cứu năm 2008 của Đại học Greenwich lại cho thấy ngồi gần cửa thoát hiểm (trong vòng 5 hàng ghế) sẽ tăng khả năng sống sót do hành khách có thể thoát hiểm nhanh hơn.

"Không có câu trả lời chung cho tất cả mọi trường hợp", Giáo sư Cheng-Lung Wu thuộc Đại học New South Wales nhận định, đồng thời nhấn mạnh các ghế gần cánh máy bay thường được bảo vệ cấu trúc tốt hơn, theo Live Science.

Người phụ nữ khóc nghẹn khi hay tin người thân thiệt mạng trong thảm kịch Air India. Ảnh: Reuters.

Dù thảm kịch Air India khiến cả thế giới bàng hoàng, du lịch hàng không vẫn là một trong những phương tiện an toàn nhất hiện nay.

Theo nghiên cứu năm 2024 đăng trên Journal of Air Transport Management, xác suất tử vong khi đi máy bay thương mại tại Mỹ là khoảng 1 trên 13,7 triệu chuyến.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cũng ghi nhận 94% các vụ tai nạn máy bay chở khách lớn từ năm 2001 đến 2017 đều có tỷ lệ sống sót 100%.

Trên toàn cầu, theo dữ liệu từ Mạng lưới An toàn Hàng không (Aviation Safety Network), được nền tảng thống kê Our World in Data công bố ngày 5/6/2024, tỷ lệ tử vong trong ngành hàng không thương mại hiện ở mức 0,5 ca trên một triệu chuyến bay.

Khoảnh khắc máy bay Air India rơi ở Ahmedabad Đoạn video từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay chở hơn 240 hành khách của hãng Air India rơi xuống ngay sau khi cất cánh tại Ahmedabad (Ấn Độ) vào 12/6.