Sốt ruột nhìn khách sạn hạng sang 'đắp chiếu' ở Đồ Sơn

  • Thứ năm, 6/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một công trình khách sạn có vị trí đắc địa nằm trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng thi công dở, bỏ hoang nhiều năm nay chưa được hoàn thiện.

Khach san Do Son anh 1

Năm 2005, UBND TP Hải Phòng quyết định giao cho Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu hơn 78,5 ha tại khu 3, phường Vạn Hương (nay là phường Đồ Sơn) để xây dựng Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu (Hòn Dấu Resort).
Khach san Do Son anh 2Khach san Do Son anh 3Khach san Do Son anh 4Khach san Do Son anh 5

Sau nhiều năm, chủ đầu tư đã kè biển, san lấp, lập mặt bằng khu du lịch, nghỉ dưỡng với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt du lịch Đồ Sơn. Một số hạng mục khu vui chơi, giải trí, bể bơi, nghỉ dưỡng đã đưa vào hoạt động, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều hạng mục thi công dở.
Khach san Do Son anh 6

Trong đó, một khách sạn cao tầng nằm ở trung tâm Hòn Dấu Resort xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm nay. Công trình này có vị trí đắc địa, có thể hướng tầm nhìn ra biển Đồ Sơn, đảo Hòn Dấu và đảo Cát Bà.
Khach san Do Son anh 7

Công trình cao tầng này đã hoàn thiện phần thô, song chưa được hoàn thiện, bỏ hoang nhiều năm nay.
Khach san Do Son anh 8

Nhiều hạng mục công trình chưa được hoàn thiện.
Khach san Do Son anh 9Khach san Do Son anh 10Khach san Do Son anh 11Khach san Do Son anh 12

Lối di chuyển vào công trình đã được dựng rào chắn bằng ván gỗ, vật liệu ngổn ngang quanh công trình.

Khach san Do Son anh 13

Sảnh khách sạn trở thành điểm tập kết tàu, du thuyền cũ.
Khach san Do Son anh 14

Phía ngoài, nhiều vật liệu xây dựng, vật liệu thi công các hạng mục phụ trợ chất đống đã hư hỏng, hoen gỉ.
Khach san Do Son anh 15

Khuôn viên khách sạn cỏ mọc um tùm, trở thành điểm chăn thả gia súc.
Khach san Do Son anh 16

Kế bên khách sạn 7 tầng bỏ hoang còn có công trình đồ sộ 4 tầng khác cũng trong tình trạng thi công dở nhiều năm nay. Mặc dù khu du lịch đã đi vào hoạt động nhiều hạng mục, song những công trình đồ sộ này vẫn "đắp chiếu" nhiều năm nay, ảnh hưởng đến cảnh quan, nguy cơ gây lãng phí tài nguyên du lịch.

https://tienphong.vn/sot-ruot-hinh-anh-khach-san-hang-sang-dap-chieu-o-do-son-post1793695.tpo

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Khách sạn Đồ Sơn Du lịch Đồ Sơn Du lịch Hải Phòng Khách sạn bỏ hoang Khách sạn Hải Phòng Du lịch biển Biển Hòn Dấu

