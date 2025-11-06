Sốt ruột nhìn khách sạn hạng sang 'đắp chiếu' ở Đồ Sơn

|
Năm 2005, UBND TP Hải Phòng quyết định giao cho Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu hơn 78,5 ha tại khu 3, phường Vạn Hương (nay là phường Đồ Sơn) để xây dựng Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu (Hòn Dấu Resort).
|
Sau nhiều năm, chủ đầu tư đã kè biển, san lấp, lập mặt bằng khu du lịch, nghỉ dưỡng với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt du lịch Đồ Sơn. Một số hạng mục khu vui chơi, giải trí, bể bơi, nghỉ dưỡng đã đưa vào hoạt động, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều hạng mục thi công dở.
|
Trong đó, một khách sạn cao tầng nằm ở trung tâm Hòn Dấu Resort xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm nay. Công trình này có vị trí đắc địa, có thể hướng tầm nhìn ra biển Đồ Sơn, đảo Hòn Dấu và đảo Cát Bà.
|
Công trình cao tầng này đã hoàn thiện phần thô, song chưa được hoàn thiện, bỏ hoang nhiều năm nay.
|
Nhiều hạng mục công trình chưa được hoàn thiện.
|
Lối di chuyển vào công trình đã được dựng rào chắn bằng ván gỗ, vật liệu ngổn ngang quanh công trình.
|
Sảnh khách sạn trở thành điểm tập kết tàu, du thuyền cũ.
|
Phía ngoài, nhiều vật liệu xây dựng, vật liệu thi công các hạng mục phụ trợ chất đống đã hư hỏng, hoen gỉ.
|
Khuôn viên khách sạn cỏ mọc um tùm, trở thành điểm chăn thả gia súc.
|
Kế bên khách sạn 7 tầng bỏ hoang còn có công trình đồ sộ 4 tầng khác cũng trong tình trạng thi công dở nhiều năm nay. Mặc dù khu du lịch đã đi vào hoạt động nhiều hạng mục, song những công trình đồ sộ này vẫn "đắp chiếu" nhiều năm nay, ảnh hưởng đến cảnh quan, nguy cơ gây lãng phí tài nguyên du lịch.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.