Sốt ruột nhìn khách sạn hạng sang 'đắp chiếu' ở Đồ Sơn

Sau nhiều năm, chủ đầu tư đã kè biển, san lấp, lập mặt bằng khu du lịch, nghỉ dưỡng với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt du lịch Đồ Sơn. Một số hạng mục khu vui chơi, giải trí, bể bơi, nghỉ dưỡng đã đưa vào hoạt động, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều hạng mục thi công dở.