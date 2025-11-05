Khu du lịch ở Lào nơi GĐ trường quốc tế Hải Phòng bị ong đốt tử vong

Hai cha con du khách Mỹ tử vong sau khi bị đàn ong tấn công hơn 100 nhát trong lúc trượt zipline ở Lào. Sự việc làm dấy lên lo ngại về loài ong được mệnh danh "sát thủ".

Khu du lịch Green Jungle Park tại Lào. Ảnh: Khampaseuth Vongsakit.

Theo The Times of London, ông D.O. (46 tuổi) và con trai C. (15 tuổi) đã thiệt mạng sau khi bị đàn ong bắp cày châu Á đốt hơn 100 nhát khi tham gia trò chơi zipline tại Green Jungle Park.

Đây là khu du lịch sinh thái nổi tiếng với các hoạt động cắm trại cao cấp và trò chơi phiêu lưu, nằm ven sông Mekong, cách cố đô Luang Prabang (Lào) khoảng 19 km về phía Tây.

Báo chí địa phương đưa tin khi 2 cha con đang trượt cáp cùng hướng dẫn viên, hàng trăm con ong bất ngờ lao tới tấn công. Cả hai được đưa đến phòng khám Phakan Arocavet để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông D.O. là giám đốc một trường quốc tế ở Hải Phòng (Việt Nam). Theo chia sẻ của nhà trường, ông đang đi nghỉ cùng con trai tại Lào khi xảy ra sự cố.

Bác sĩ Phanomsay Phakan, người trực tiếp điều trị, cho biết trong suốt 20 năm hành nghề, ông chưa từng chứng kiến vụ việc nào nghiêm trọng như vậy.

Ban quản lý Green Jungle Park cho hay đây là "tai nạn thiên nhiên hi hữu, không thể lường trước". Đại diện khu du lịch gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, khẳng định sẽ rà soát toàn bộ quy trình an toàn sau sự cố.

Green Jungle Park được bao quanh bởi rừng rậm nhiệt đới, có thác nước Hoi Khua cao khoảng 100 m. Ảnh: Chantip.

Green Jungle Park được bao quanh bởi rừng rậm nhiệt đới, thu hút du khách quốc tế và người dân địa phương nhờ cảnh quan nguyên sơ và các trải nghiệm vận động giữa thiên nhiên.

Nổi bật nhất tại đây là thác Hoi Khua cao khoảng 100 m, mùa mưa nước đổ trắng xóa từ vách đá xuống rừng xanh tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Du khách có thể tắm suối, cắm trại hoặc thư giãn trong các chòi nghỉ ven thác.

Trượt zipline là một trong những hoạt động nổi bật tại khu du lịch. Ảnh: Green Jungle Park/Facebook.

Loài vật tấn công 2 cha con D.O được xác định là ong bắp cày châu Á (Vespa mandarinia), sinh vật được mệnh danh "ong sát thủ" vì kích thước khổng lồ và nọc độc cực mạnh.

Chúng dài tới 5 cm, với ngòi chích dài 2,5 cm chứa lượng độc tố có thể gây tổn thương mô nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu bị tấn công nhiều lần.

Ong bắp cày khổng lồ sinh sống ở rừng núi thấp, tránh đồng bằng và vùng cao, thường làm tổ dưới đất hoặc trong hốc rễ cây mục nát.

Thức ăn của chúng là các loại côn trùng lớn, nhựa cây, mật ong và các đàn ong khác. Loài ong này có sải cánh khoảng 7,5 cm, đầu màu cam nhạt, thân xen kẽ các khoang đen và vàng cam, cánh nâu xám. Ong chúa có thể dài hơn 5 cm, ong thợ khoảng 4 cm, còn ong đực tuy to nhưng không có ngòi chích.

Một con ong bắp cày khổng lồ châu Á đeo thiết bị theo dõi được chụp vào tháng 10/2020 gần Blaine, Washington, Mỹ. Ảnh: Sở Nông nghiệp Washington.

Trong tự nhiên, ong bắp cày khổng lồ giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quần thể côn trùng, góp phần duy trì cân bằng sinh thái.

Tuy nhiên, khi môi trường sống của loài ong bị thu hẹp do con người mở rộng đô thị và phát triển du lịch sinh thái, nguy cơ xung đột ngày càng gia tăng. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến tại các vùng rừng núi Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Lào.