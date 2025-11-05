Sơn Tùng đi metro TP.HCM

Trưa 5/11, Sơn Tùng M-TP đăng loạt ảnh check-in tại metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích từ người hâm mộ. Trước đó, trong đêm nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 2/11, nam ca sĩ từng khiến fan phấn khích khi "hẹn hò đi vi vu metro". Như những lần trước, anh rủ rê khán giả nhưng không nói rõ thời gian.

Nam ca sĩ chọn phong cách đời thường nhưng cá tính, với áo khoác nỉ xanh có mũ, bên trong là áo thun xám, kết hợp quần ống rộng màu be có điểm loang bụi nghệ thuật và giày thể thao trắng. Phụ kiện đi kèm gồm kính râm, tai nghe và mũ lưỡi trai, tạo tổng thể trẻ trung, phóng khoáng. Anh liên tục tạo dáng trên ghế chờ trong không gian hiện đại của tuyến metro số 1.

Đính kèm loạt ảnh, Sơn Tùng một lần nữa tiếp tục "hờn dỗi" người hâm mộ. Anh dí dỏm "hôm nay nhiều người có tay để nắm trong tàu, còn mình chỉ nắm thanh vịn và nỗi cô đơn. Không sao, tôi vẫn ổn, hôm mê (homie) ạ".

Sơn Tùng đứng trước máy bán vé tự động, thực hiện các thao tác mua thẻ. Được biết, từ ngày 1/11, Công ty Đường sắt đô thị số 1 dừng bán vé giấy có mã QR tại quầy bán vé ở các nhà ga Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao.

Trong những bức khác, Sơn Tùng cầm vé, tạo dánh nghịch ngợm trước ống kính trong nhà ga metro.

Là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP.HCM, metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, đưa vào khai thác cuối năm 2024. Hiện tuyến hoạt động 5h-22h mỗi ngày, số lượt tàu và giãn cách mỗi chuyến có thể được điều chỉnh linh hoạt phục vụ nhu cầu thực tế, nhất là cuối tuần hoặc lễ, Tết.

Từ cuối năm 2024, Sơn Tùng liên tục gây chú ý với những "cuộc hẹn" rủ rê người hâm mộ, từ trà đá Hà Nội, cà phê bệt TP.HCM, đi xích lô dạo hồ Tây đến Bảo tàng Quảng Ninh. Tháng trước, anh giữ đúng lời hứa "Lâu lắm rồi tôi không đi Thảo Cầm Viên " khi thật sự ghé thăm nơi này. Nam ca sĩ thích thú check-in ở nhiều góc, cho capybara ăn lá, loài vật gắn với biệt danh "Capy Boy" của anh.

