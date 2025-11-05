Tạp chí Mỹ ca ngợi đảo Cát Bà 'tuyệt nhất Đông Nam Á để phiêu lưu'

Giữa hơn 25.000 hòn đảo của Đông Nam Á, tạp chí National Geographic đã gọi tên Cát Bà (Việt Nam) là hòn đảo đáng khám phá nhất dành cho người đam mê phiêu lưu.

Với địa hình karst đặc trưng, quần đảo Cát Bà là nơi lý tưởng cho du khách đam mê leo núi. Ảnh: Ngô Trần Hải An.

"Từ nền ẩm thực đa văn hóa ở Penang (Malaysia) đến những vách đá vôi hùng vĩ của Cát Bà (Việt Nam), những hòn đảo nơi đây còn rất nhiều điều để khám phá", tạp chí National Geographic (Mỹ) viết.

Trong danh sách 8 hòn đảo tuyệt vời nhất để khám phá ở Đông Nam Á, Cát Bà (Việt Nam) được National Geographic gợi ý là điểm đến lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu.

Nằm ở rìa vịnh Hạ Long, Cát Bà (Hải Phòng) là hòn đảo lớn nhất trong quần thể, với diện tích khoảng 260 km2. Không chỉ sở hữu khung cảnh hùng vĩ của những dãy núi đá vôi, rừng nguyên sinh và vịnh biển xanh ngọc, Cát Bà còn hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa vẻ hoang sơ và tinh thần phiêu lưu - tạo nên sức hút riêng của điểm đến này.

Phần lớn du khách chỉ ghé Cát Bà trong một ngày ngắn ngủi trước khi tiếp tục hành trình ra vịnh, nhưng với những ai yêu thích khám phá, hòn đảo này xứng đáng để ở lại lâu hơn.

Theo National Geographic, những vách núi đá vôi đặc trưng của địa hình karst chính là "sân chơi" lý tưởng cho người đam mê mạo hiểm, đặc biệt là khu Thung lũng Bướm (Butterfly Valley) - nơi nổi tiếng với các hang động, mỏm đá dựng đứng và vách đá nhô ra biển, rất phù hợp cho hình thức leo tự do không dây (deep-water soloing) đầy thử thách.

Leo núi, chèo thuyền, ngắm động vật hoang dã, thưởng thức hải sản.... là loạt trải nghiệm mà du khách có thể thử khi đến Cát Bà. Ảnh: Ngô Trần Hải An.

Nếu muốn tìm một trải nghiệm nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ ngoạn mục, du khách có thể chinh phục đỉnh Ngự Lâm - nơi mở ra tầm nhìn toàn cảnh với rừng xanh bạt ngàn và biển trời bao la. Ngoài ra, các bạn có thể chèo kayak len lỏi giữa làn nước lấp lánh ánh sinh vật phù du, chiêm ngưỡng khoảnh khắc kỳ ảo khi mặt biển Cát Bà phát sáng trong đêm.

Không ồn ào, náo nhiệt như Phuket (Thái Lan) hay Bali (Indonesia), Cát Bà mang đến một cảm giác rất riêng mộc mạc và gần gũi, nhưng vẫn đủ tiện nghi cho những ai tìm kiếm sự yên bình. Những làng chài nhỏ ven đảo, chợ hải sản tấp nập buổi sớm hay con đường ven biển quanh co ôm lấy vịnh đều mang đến cho du khách cơ hội cảm nhận nhịp sống chậm rãi, đậm chất địa phương

Sự hòa quyện giữa núi và biển, rừng và vịnh, cùng hệ sinh thái phong phú của Vườn quốc gia Cát Bà đã biến nơi đây thành "viên ngọc xanh" hiếm hoi của miền Bắc Việt Nam. Năm 2023, quần đảo Cát Bà cùng vịnh Hạ Long chính thức được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới mở rộng, một cột mốc quan trọng khẳng định vị thế của Cát Bà trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Góp mặt trong danh sách 8 điểm đến nổi bật ở Đông Nam Á còn có nhiều hòn đảo hấp dẫn khác.

Tiêu biểu như Koh Chang (Thái Lan) - nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, từ bãi Cát Trắng nhộn nhịp đến Klong Prao yên bình.

Penang (Malaysia) - thiên đường ẩm thực pha trộn giữa văn hóa Hoa và Ấn, nơi du khách có thể thưởng thức món nasi ulam chỉ với vài USD.

Komodo (Indonesia) - vùng đất của những loài động vật hoang dã, tiêu biểu như rồng Komodo khổng lồ, nhưng nay phải giới hạn du khách vì lo ngại quá tải.

Panay (Philippines) - cái nôi của lễ hội Ati-Atihan rực rỡ sắc màu, được mệnh danh là "mẹ của mọi lễ hội.

Bên cạnh những bãi tắm đẹp, các còn đảo ở Đông Nam Á còn sở hữu nền ẩm thực, văn hóa, trải nghiệm đa dạng. Ảnh: Deluna Dive Center, Boracay Information, Visiter Panay, Premier Holidays.

Isla Verde (Philippines) - thiên đường lặn biển quy tụ hơn 1.700 loài cá và 300 loài san hô. Nơi đây được xem là vùng biển có độ đa dạng sinh học lớn nhất thế giới.

Java (Indonesia) - hòn đảo linh thiêng với các di sản Phật giáo và Hindu vĩ đại như đền Borobudur và Prambanan.

Don Khong (Lào) - "đảo trong đất liền", nơi dòng Mekong chia cắt thành hàng nghìn nhánh, lý tưởng cho hành trình đạp xe thong dong, tận hưởng nhịp sống chậm rãi, yên bình nơi đây.

Theo tạp chí của Mỹ, thời điểm tuyệt nhất để khám phá các hòn đảo trên là vào mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau) - đây cũng chính là mùa cao điểm du lịch của các quốc gia Đông Nam Á. Du khách có thể ghé thăm các đảo vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) để săn vé máy bay và giá phòng ưu đãi cho mùa thấp điểm.