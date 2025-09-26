Sử dụng điện thoại thế nào khi chạy xe để tránh bị phạt tiền triệu

Người điều khiển xe 2 bánh chỉ có duy nhất phương án dừng xe nếu muốn sử dụng điện thoại.

Từ khi Nghị định 168 chính thức có hiệu lực, mức phạt cho nhiều hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đã được điều chỉnh tăng mạnh.

Trong đó, việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường bộ có thể dẫn đến mức phạt tối đa 6 triệu đồng.

Không cầm điện thoại sử dụng khi đang lái ôtô

Cụ thể, nội dung điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168 nêu rõ, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển ôtô tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) có thể phát hiện hành vi này qua quá trình tuần tra, hoặc phát hiện nhờ hệ thống camera giám sát giao thông có tích hợp AI đang được thí điểm.

Hình ảnh từ camera giám sát giao thông có chất lượng cao, hiển thị rõ lỗi vi phạm. Ảnh: Cục CSGT.

Loạt hình ảnh do Cục CSGT Bộ Công an chia sẻ cho thấy chất lượng hình ảnh thu được từ các camera này khá sắc nét, hiển thị rõ lỗi vi phạm của người tham gia giao thông cũng như thông tin biển số phương tiện.

Cần làm rõ, tài xế ôtô chỉ bị xử phạt hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện di chuyển trên đường. Do đó, nếu xe đang ở trạng thái dừng đỗ, tài xế sử dụng điện thoại di động sẽ không bị xử phạt.

Còn nếu phương tiện đang di chuyển, tài xế cũng không bị phạt nếu không dùng tay để cầm và sử dụng điện thoại di động. Tài xế có thể thực hiện cuộc gọi, trả lời cuộc gọi mà không ngại bị xử phạt, miễn là không dùng tay để cầm vào điện thoại.

Việc dùng tay cầm điện thoại di động để sử dụng khi đang lái ôtô bị phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh minh họa: Pixabay.

Gần như toàn bộ ôtô hiện đại đều có chức năng kết nối thiết bị di động với xe thông qua Bluetooth hoặc cổng sạc, cho phép người điều khiển phương tiện và hành khách trên xe thực hiện đàm thoại không dây.

Khi đã kết nối thiết bị di động với xe thông qua Android Auto hoặc Apple CarPlay, tài xế cũng có thể thực hiện các thao tác dừng/phát nhạc, điều chỉnh âm lượng thông qua nút bấm trên xe, hoặc yêu cầu chỉ đường bằng giọng nói mà không cần dùng tay cầm đến điện thoại di động.

Nhìn chung, người điều khiển ôtô có thể sử dụng điện thoại khi đang lái xe mà không bị xử phạt, miễn là không cầm vào thiết bị này. Khi xe đã dừng đỗ, tài xế cũng không bị phạt do sử dụng điện thoại di động.

Đi xe máy - dừng hẳn mới được dùng điện thoại

Đối với người đang điều khiển môtô và xe gắn máy, nội dung điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định 168 ghi rõ mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng cho hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Đáng chú ý, mức phạt này cũng áp dụng đối với người đang điều khiển môtô, xe gắn máy mà sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).

Như vậy, người đi xe máy sử dụng tai nghe có dây/không dây để nghe điện thoại khi đang điều khiển phương tiện cũng có thể bị xử phạt.

Đối với người điều khiển xe đạp và xe đạp máy, mức phạt cho hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác là 100.000-200.000 đồng, quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9 Nghị định 168.

Sử dụng thiết bị âm thanh, điện thoại di động khi đang điều khiển môtô, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền triệu. Ảnh minh họa: Vĩnh Phúc.

Để tránh bị phạt cả triệu đồng, người điều khiển môtô, xe gắn máy và cả xe đạp muốn sử dụng điện thoại di động chỉ có duy nhất phương án dừng xe.

Khi này, người đi xe máy cần quan sát gương chiếu hậu 2 bên, giảm tốc độ chậm rãi và cho dừng xe sát vỉa hè để đảm bảo an toàn trước khi dùng điện thoại.

Với trường hợp xe máy dừng chờ đèn đỏ, phương tiện không ở trạng thái đang di chuyển nên việc cầm điện thoại sử dụng lúc này sẽ không bị xử phạt.