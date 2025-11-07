Sư tử chân ngắn thành 'ngôi sao' ở sở thú Trung Quốc

Một con sư tử châu Phi tại Công viên Động vật Hoang dã Cửu Đỉnh Sơn (Từ Châu, Giang Tô) bất ngờ gây "sốt" mạng xã hội vì chân ngắn bất thường, khác xa với đồng loại.

Tại Công viên Động vật Hoang dã Cửu Đỉnh Sơn ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), một con sư tử châu Phi đặc biệt vừa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Khác với những cá thể cùng loài, chú sư tử này sinh ra với đôi chân ngắn bất thường.

Chú sư tử này được nhân viên vườn thú đặt biệt danh Corgi vì đôi chân ngắn giống loài chó cùng tên. Hình ảnh và câu chuyện về “sư tử chân ngắn” nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý lớn và tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên mạng.

Theo Jiangnan Metropolis Daily, Corgi được chuyển từ Công viên Động vật Hoang dã Thượng Hải về Cửu Đỉnh Sơn năm 2022, hiện khoảng 4 tuổi. Đôi chân ngắn là đặc điểm di truyền bẩm sinh, không phải do tai nạn hay bệnh tật. Nhân viên chăm sóc cho biết Corgi có tính cách hiền lành, dễ gần nên rất được yêu quý.

Tuy nhiên, chính ngoại hình khác biệt khiến nó gặp khó khăn khi sống cùng đàn. Khi được thử thả chung với các sư tử châu Phi khác, Corgi thường bị bắt nạt do thua kém về thể hình.

Để đảm bảo an toàn, vườn thú buộc phải tách riêng và nuôi chú trong khu vực hậu cần, không đưa ra khu trưng bày như các cá thể khác.

Dù chưa một lần chính thức xuất hiện trước khách tham quan, Corgi lại trở thành “ngôi sao mới” của vườn thú nhờ những hình ảnh nội bộ do nhân viên chia sẻ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn sớm được gặp chú sư tử đặc biệt này ngoài đời.

Quản lý vườn thú, Xiao Cai, cho biết việc Corgi có được đưa ra khu vực đón khách hay không còn phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo, đồng thời phải cân nhắc yếu tố an toàn và điều kiện chăm sóc phù hợp.

“Thật đáng mừng khi lần này mọi người đều dành tình cảm cho nó. Tôi hy vọng một ngày nào đó Corgi có thể chính thức ra mắt công chúng, vì nó thực sự rất dễ thương”, chị nói.