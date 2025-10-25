Vườn thú Trung Quốc tuyển nhân viên cho hổ ăn, lương 7.000 USD/tháng

Công viên động vật hoang dã ở Hà Nam, Trung Quốc gây chú ý khi đăng tuyển vị trí tài xế chuyên cho hổ ăn với mức lương hơn 7.000 USD mỗi tháng, thu hút hàng nghìn ứng viên.

Vườn thú Trung Quốc tuyển nhân viên cho hổ ăn với mức lương hậu hĩnh. Ảnh: Cắt từ video.

Vườn thú Trúc Hải Loan Xuyên, một công viên động vật hoang dã ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tuyển vị trí tài xế cho hổ ăn, với mức lương lên tới 50.000 nhân dân tệ (hơn 7.000 USD ) mỗi tháng, theo Guangming Online.

Trong đoạn video tuyển dụng công bố ngày 22/10, vườn thú cho biết người được chọn sẽ lái xe chuyên dụng tiến sâu vào khu vực thả rông các loài động vật ăn thịt như hổ Siberia, sư tử châu Phi, gấu đen, chó sói… để phát thức ăn. Họ đồng thời hướng dẫn du khách trải nghiệm cảm giác "đối mặt trực diện tiếng gầm của chúa sơn lâm".

Tài xế sẽ phải điều khiển xe tới sát thú dữ, thậm chí mở cửa xe để du khách dùng dụng cụ đặc chế (như cần câu) đưa thức ăn cho chúng. Vào mùa cao điểm, tài xế có thể phải "câu" từ 100-200 con vịt mỗi ngày để cho thú ăn, đại diện công viên tiết lộ.

Đổi lại mức lương cao, ứng viên phải đáp ứng hàng loạt điều kiện khắt khe, bao gồm: có bằng lái xe dưới 9 chỗ, tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, phản xạ nhanh, bình tĩnh trong tình huống nguy hiểm và đặc biệt là "có dũng khí".

Du khách ngồi xe quan sát hổ Siberia, trực tiếp ném từng miếng thịt tươi để cảm nhận cảm giác hồi hộp khi "giành ăn với chúa sơn lâm". Ảnh: Sohu.

Sau vòng sàng lọc hồ sơ, người được chọn sẽ phải trải qua bài kiểm tra an toàn, tâm lý, cùng khóa đào tạo chuyên sâu về tập tính động vật trước khi chính thức nhận việc.

Vườn thú xác nhận chỉ tuyển một vị trí duy nhất, song đã nhận hơn 2.000 đơn ứng tuyển chỉ trong vài ngày.

"Chúng tôi sẽ liên hệ với các ứng viên tiềm năng và yêu cầu họ gửi hồ sơ qua email chỉ định", đại diện công viên cho biết. Do lượng đăng ký quá lớn, quá trình tuyển dụng tạm thời bị hoãn lại.

Toàn cảnh vườn thú Trúc Hải Loan Xuyên. Ảnh: Union China.

Theo Sohu, vườn thú Trúc Hải Loan Xuyên là khu du lịch cấp quốc gia 4A, nằm tại thôn Thương Phòng, huyện Loan Xuyên, với quy mô 10,3 km2 và hơn 4.000 cá thể động vật.

Khu vườn chia thành 4 khu vực chủ đề: thả rông thú dữ, vui chơi động vật nhỏ, rừng tre vạn mẫu và rừng nguyên sinh nghỉ dưỡng.

Nơi đây nuôi dưỡng nhiều loài quý hiếm như hổ Siberia, sư tử, gấu đen, gấu trúc đỏ, khỉ, lạc đà alpaca, hươu sao, công, đà điểu, chim emu...

Năm 2020, vườn thú đã đón 2 cá thể gấu trúc khổng lồ Linh Nham và Mại Mại, được xem là "quốc bảo" của Trung Quốc, trở thành điểm nhấn của khu bảo tồn.