Ảnh động vật 'khó đỡ' trên thế giới

Cuộc thi năm nay thu hút gần 10.000 tác phẩm từ 108 quốc gia, đánh dấu tròn một thập kỷ tổ chức. Ngoài ảnh, ban tổ chức còn nhận được 10 video và 3 bộ ảnh danh mục, phản ánh sự phong phú và dí dỏm của thế giới tự nhiên. Tom Sullam, đồng sáng lập giải thưởng, cho biết cuộc thi năm nay "đã tiếp cận được nhiều người hơn bao giờ hết, giúp nâng cao nhận thức về việc bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống của chúng", theo CNN. Trong ảnh là chú chim điên (gannet) vật lộn giữ thăng bằng trong một ngày gió lớn trên vách đá Bempton, Yorkshire (Anh) của tác giả Alison Tuck.

Một trong những bức ảnh được yêu thích nhất là "Hoàng tử Ếch" do nhiếp ảnh gia Beate Ammer chụp trong vườn nhà ở Queensland (Australia). Chú ếch nhỏ như đang mỉm cười, lim dim ngủ giữa làn lá ẩm. "Những hình ảnh này kết hợp giữa sự hóm hỉnh và kỳ diệu, vừa tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, vừa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo tồn", ông Stefan Maier, Giám đốc Marketing cấp cao của Nikon châu Âu, nói.

Ba con sư tử cùng ngáp một lúc trên thảo nguyên Masai Mara, phía Tây Nam Kenya, tạo nên khoảnh khắc đồng điệu và hài hước hiếm thấy trong thế giới hoang dã.

Nhiếp ảnh gia Erkko Badermann đã nhiều năm ghi lại hình ảnh loài chim lặn cổ đỏ. Anh thường nằm nép dưới lưới ngụy trang bên mép hồ để chụp cảnh chúng tán tỉnh vào mùa xuân. Một buổi sáng, tuyết trái mùa bất ngờ rơi phủ, tan dần thành những bông lơ lửng giữa làn sương mỏng trên mặt nước. Loài chim này bay khá vụng, thường chao đảo khi hạ cánh, duỗi chân ra sau để giữ thăng bằng rồi trượt bụng trên mặt hồ, như thể đang "hạ cánh" trên đường băng nước.

Bức ảnh được chụp trong chuyến đi Rwanda đầu năm nay, khi nhiếp ảnh gia Mark Meth-Cohn có 4 ngày băng rừng Virunga mù sương để tìm gặp các gia đình khỉ đột sinh sống tại đây. Hôm đó, những con trưởng thành thong thả kiếm ăn, còn lũ nhỏ mải mê nô đùa. Một con khỉ đột đực nổi bật với màn nhào lộn, xoay vòng và tung cú "high five" đầy phấn khích.

Trong những tháng mùa xuân, nhiếp ảnh gia Lars Beygang được giao chụp đời sống hoang dã đô thị tại một thành phố gần quê nhà ở Bavaria (Đức). Sau nhiều buổi sáng sớm bên hồ, anh quay lại địa điểm quen thuộc trong một ngày giá rét, hơi thở có thể nhìn thấy trong không khí. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống, anh bắt gặp một con vịt trời đậu trên hàng rào, cất tiếng kêu. Luồng hơi trắng phả ra từ mỏ khiến con vịt trông như vừa "ra ngoài hút thuốc" trong ánh sáng sớm tinh khôi.

Vài năm trước, Stefan Cruysberghs thuê một chòi gỗ nhỏ trong khu rừng gần nhà, nơi nổi tiếng có đàn sóc đỏ sinh sống. Sau nhiều lần tới chụp, anh bắt đầu thử ghi lại khoảnh khắc sóc tung mình giữa không trung. Phần lớn ảnh đều mờ, nhưng đôi khi lại xuất hiện những khung hình thú vị, như con sóc dường như "buông xuôi" giữa không trung, hai tay dang rộng, trông vừa hài hước vừa đáng yêu.

Nhiếp ảnh gia Warren Price ghi lại cảnh những con chim guillemot chen chúc làm tổ trên vách đá chật hẹp, nơi xung đột lãnh thổ xảy ra liên tục. Anh bắt được giây phút một con bị hàng xóm kẹp chặt đầu trong mỏ, đôi mắt viền trắng như kẻ "eyeliner" nhìn thẳng vào ống kính, trông vừa bối rối vừa buồn cười.

Chú voi Sri Lanka tinh nghịch "chơi ú òa" bằng đôi tai khổng lồ của mình.

Được mệnh danh là loài đại bàng nặng nhất thế giới, nặng tới 9 kg với sải cánh dài 2,5 m, đại bàng biển Steller thường sinh sống ở miền Bắc Nga, Nhật Bản và Triều Tiên, hiện chỉ còn khoảng 4.500 cá thể trưởng thành. Vào mùa đông, nhiếp ảnh gia Michael Lane bắt được cảnh hai "gã khổng lồ bầu trời" như đang biểu diễn điệu kungfu tango trên tảng băng ngoài khơi Rausu, Hokkaido, nơi nhiệt độ thường xuống tới âm 18 độ C.

Trong kỳ trăng mật tại vườn quốc gia Hwange (Zimbabwe), nơi nổi tiếng với thảo nguyên rộng lớn và đàn voi khổng lồ, nhiếp ảnh gia Kalin Botev và vợ chứng kiến khung cảnh thiên nhiên bừng tỉnh sau những cơn mưa đầu mùa. Trên đường trở về trại, họ bắt gặp một "rạp xiếc" khỉ đầu chó giữa rừng. Một con ngồi vững trên cành lớn, trong khi những con khác chạy lên xuống không ngừng, tạo nên màn trình diễn vui nhộn giữa thiên nhiên hoang dã.

Đàn sếu đầu đỏ tung cánh, đùa giỡn trong ánh bình minh tại vườn quốc gia Kushiro Shitsugen, Hokkaido, Nhật Bản. Tác giả David Rice đặt tên cho bức ảnh là "vũ điệu bình minh của sếu đầu đỏ".

Chú vượn cáo ở Madagascar tỏ ra thích thú khi tìm được món ăn khoái khẩu, vừa thưởng thức vừa "liếm ngón tay" đầy mãn nguyện.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'