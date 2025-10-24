Những chiếc bàn cà phê vẫn kê sát đường tàu Hà Nội

Dịp cuối tuần tại khu vực phố cà phê đường tàu Hà Nội luôn nhộn nhịp đông khách ra vào, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài . Họ đổ xô về đây vì trải nghiệm độc đáo ngồi gần đường ray để xem tàu chạy, tạo cảm giác hồi hộp, phấn khích và cho ra đời những bức ảnh "sống ảo" ấn tượng.

Phố đường tàu dài khoảng 2 km bao gồm nhiều dãy nhà kéo dài từ phố Lê Duẩn đi qua Trần Phú, Cửa Đông đến phố Phùng Hưng. Sau sáp nhập, khu phố này thuộc sự quản lý của 2 phường Hoàn Kiếm và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Google Maps

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, dù vừa xảy ra vụ tàu hỏa đâm văng bàn ghế , du khách trong và ngoài nước vẫn tiếp tục đổ về phố cà phê đường tàu để trải nghiệm.

Trên thực tế, các chủ quán tại phố cà phê đường tàu thường kê bàn ghế cách đường ray khoảng 80-100 cm để tạo không gian cho khách vừa thưởng thức đồ uống, vừa quan sát tàu chạy qua. Khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt, vi phạm quy định hiện hành.

Trong đợt kiểm tra gần nhất, 4 hộ kinh doanh bị phát hiện vi phạm khi để hàng hóa, vật liệu và phương tiện trong khu vực hành lang an toàn. Mỗi trường hợp bị xử phạt 2,5 triệu đồng, đồng thời ký cam kết không tái phạm, không lấn chiếm khu vực đường sắt.

15 phút trước khi tàu đến, nhân viên đường sắt bắt đầu điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn. Cùng lúc đó, các chủ quán cà phê liên tục nhắc nhở, thậm chí hét lớn, yêu cầu du khách ngừng chụp ảnh và tránh đứng sát hoặc giữa đường ray.

Nhiều quán kê bàn sát đường ray, nằm trong phần gạch đỏ để đánh dấu ranh giới an toàn. Khi tàu tới gần, du khách hào hứng giơ điện thoại quay lại khoảnh khắc đoàn tàu lướt qua ngay trước mặt. "Khách đông nhất vào khoảng 11h30, đặc biệt là cuối tuần. Ai đến đây cũng háo hức chờ khoảnh khắc tàu chạy qua", một chủ quán nói.

Những chiếc bàn kê sát đường ray vừa tạo cảm giác trải nghiệm ấn tượng nhưng cũng không kém phần mạo hiểm là điểm khiến du khách thích thú nhất khi đến trải nghiệm cà phê tại phố đường tàu.

Phần lớn du khách tại phố cà phê đường tàu là người nước ngoài, tỏ ra thích thú khi đoàn tàu lao tới trong tiếng còi inh ỏi.

Trong khi đó, các chủ quán liên tục hô lớn "Ngồi sát vào", vừa ra hiệu cho khách lùi vào trong khi tàu chạy ngang qua.

Dustin, 48 tuổi, du khách đến từ Las Vegas (Mỹ), lần đầu ghé phố cà phê đường tàu. Ông tỏ ra phấn khích trước khung cảnh tàu chạy sát ngay trước mặt, cho biết chủ quán luôn nhắc khách ngồi vào trong để đảm bảo an toàn. "Vừa uống bia Hà Nội, vừa xem tàu lướt qua chỉ cách vài mét thật sự là một trải nghiệm khó quên và có phần mạo hiểm", ông nói.

Từ tháng 6 đến nay, Hà Nội nhiều lần ra quân kiểm tra , yêu cầu du khách rời khỏi phố cà phê đường tàu. Việc kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt vốn đã bị yêu cầu xử lý triệt để từ năm 2019, nhưng sau mỗi đợt kiểm tra, các quán cà phê lại nhanh chóng hoạt động trở lại.

