SUV mới của Xiaomi lộ diện, trần kính 'chống nắng' gây sốt

Lớp trần kính trên SUV YU7 mới của Xiaomi có khả năng đổi màu tùy vào nhiệt độ môi trường, người mua cũng không cần dán thêm phim cách nhiệt cho xe.

Những hình ảnh chạy thử đầu tiên của chiếc Xiaomi YU7 đã xuất hiện trên đường phố Trung Quốc, nổi bật với phần trần kính toàn cảnh có khả năng biến đổi màu sắc. Phần trần kính của YU7 được nhô lên khỏi mui xe, phủ bằng màu tím nổi bật với 2 đường sọc trắng cỡ lớn trang trí.

Dù chưa rò rỉ bất kỳ thông số chi tiết nào, truyền thông địa phương tin rằng trần kính của chiếc xe gầm cao mới được kế thừa từ chiếc SU7, sedan đầu tay của Xiaomi.

Xiaomi SU7 có tổng diện tích kính khoảng 5,35 m2. Lớp trần kính cấu tạo từ nhiều lớp phức tạp gồm kính trong suốt 2,0 mm với lớp phủ bạc kép, màng trung gian cách nhiệt xám 2% và kính trong 2,0 mm có lớp phủ Low-e. Sự kết hợp này được Xiaomi quảng cáo có thể phản xạ bức xạ hồng ngoại, giảm tổng lượng nhiệt truyền xuống cabin 12,3%.

Xiaomi YU7. Ảnh: CarnewsChina.

Mái kính toàn cảnh được phủ bạc kép, có thể chặn 99,9% tia UV và 99,1% bức xạ hồng ngoại. Lớp kính chắn gió cũng được phủ 3 lớp bạc, chặn 99,5% tia UV va 97,6% tia hồng ngoại.

Thử nghiệm của Xiaomi cho thấy khi chạy xe ở nhiệt độ khoảng 38 độ C trong liên tục 1,5 giờ, nhiệt độ bên trong cabin SU7 duy trì ở mức 59,5 độ C, thấp hơn so với đối thủ cùng tầm giá là Tesla Model 3 (71,5 độ C).

Nếu được thừa hưởng toàn bộ công nghệ này lên YU7, khách hàng mua SUV mới của Xiaomi cũng không cần dán thêm phim cách nhiệt cho xe.

Lớp kính có khả năng chống nắng "tự thân" trên SU7. Ảnh: Xiaomi.

Xiaomi YU7 dự kiến ra mắt giai đoạn tháng 6-7 năm nay. Với hệ thống mái kính biến đổi đầy ấn tượng, mẫu xe này hứa hẹn sẽ không chỉ thu hút về mặt thẩm mỹ mà còn mang đến hiệu quả chống nắng cho người dùng.